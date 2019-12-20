鄧紫棋爆喊談舊愛　錄新歌喊足全日：不敢告訴別人有多受傷！

新歌〈句號〉、〈摩天動物園〉陸續橫掃數位音樂榜，鄧紫棋18日趁勢到台灣舉行新歌發表會，原本心情極好的她，竟在新歌〈很久以後〉的樂章響起時，突然大崩潰，哽咽道出舔傷過往：「當時我受傷了，卻不敢告訴別人我有多受傷！」還說當時錄這首歌時幾乎哭了一整天，等同白錄一場。

鄧紫棋新專輯頗受好評，18日以一襲虎紋裙裝出席新專輯媒體搶聽會。（聯合報／徐兆玄攝）

鄧紫棋邊拭淚邊說：「很多時候，我覺得在音樂裡都有治療我曾經很受傷的時候，無論面對什麼東西，感情肯定是最打擊我的東西。」她坦言錄「很久以後」這首歌就錄了2天：「因為第一天的全不能用，整整一天就錄掉8小時，就一直哭啊！」她後來乾脆去超商買了瓶紅酒狂喝，直到情緒平復才繼續唱，鄧紫棋說：「本來以為喝完紅酒就可以唱，沒想到隔天回去聽，感覺很像在KTV喝醉了亂唱，完全不專業。」

她不諱言整首歌幾乎掀起往日情傷口：「感覺我很像貓，在人前故作歡喜，可是在家裡不斷舔傷，當時失去他的時，我連自己都在騙，我什麼大風大浪沒經歷過，這點失戀算什麼？」至今仍未走出傷痛嗎？她笑著否認：「不是，是心疼當下的那個我。」

鄧紫棋新專輯媒體搶聽會爆喊談舊愛。（聯合報／徐兆玄攝）

自認感情的痛最難忍，鄧紫棋形容「明明很不開心，卻為了讓對方安心離開，硬要裝成熟的那種感覺」，也毫不掩飾供出，當時2人分手也是迫不得已，「因為我自己的腦袋裡一直覺得這段情還有希望。」至於是多麼得迫不得已？她語帶保留：「在這行，妳作為妳，對方作為對方，反而沒有辦法在一起」，於是鄧紫棋忽然笑開懷：「這也是我為什麼可以在短短7個月就創作一張專輯，不管是表達對世界失望或是感情的經歷，都是累積好多年的真實感受。」

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儘管她在台上淚訴往日情傷，不過去年年底高調認愛的現任富二代造型師Mark卻在台下愛相隨，默默給予女友最強依靠。

鄧紫棋曾在IG認愛男友。（IG@gem0816）

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