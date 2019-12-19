【多功能老婆．劇透】黃浩然出陰招請幫手　全力挽救同楊千嬅婚姻

TVB台慶劇《多功能老婆》上回劇情講到在京港塔慶功宴後，劍雄（黃浩然飾）深夜找藍飛（楊千嬅飾），浩田（周柏豪飾）發現後與劍雄起爭執，眾人勸架期間，Jonathan（王梓軒飾）被打傷倒地。Jonathan為維護藍飛等人，答應跟成功（于淼飾）回港。另一邊廂，宏立（洪永城飾）回港後發現層樓已被賣，還被思蕾（朱晨麗飾）大罵出軌，令他又驚又怒。而浩田抵港後竟被意外撞倒昏迷，同時，佳佳（阮天寶飾）亦被人擄走！

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劍雄深夜找藍飛，浩田發現後與劍雄起爭執。（劇照）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集將會講到藍飛的爸爸藍浪（許紹雄飾）為挽救女兒的婚姻，從行船退休回港，並偷偷接佳佳放學，令思蕾和高師奶（馬蹄露飾）誤以為佳佳被擄走，慌忙報警！劍雄和藍飛急趕回家，仍沒有佳佳下落，思蕾忍不住爆出宏立出軌及自己懷孕的事，令眾人心情更亂……

藍飛的爸爸藍浪（許紹雄飾）為挽救女兒的婚姻，從行船退休回港，並偷偷接佳佳放學。（劇照）

此外，被撞倒昏迷的浩田醒後卻失去近半年記憶，榮Boss（黃錦燊飾）猜想浩田忘記了有關藍飛的記憶，乘機騙藍飛說浩田去了英國讀書，浩田的不辭而別令藍飛錯愕。而劍雄就大行外父政策全力復婚，藍浪只在乎女兒同孫仔幸福。

劍雄大行外父政策全力復婚！（劇照）