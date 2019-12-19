【星級日日瘦】胡定欣教路家中操出靚腰線：需要耐力練返黎

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胡定欣身形一向好靚，貼身晚裝盡顯身形，即使係亮片顯肥款一樣難佢唔到（IG：@nwuuu）

之前喺馬爾代夫胡定欣大解放做「影後」（IG：@nwuuu）

出道以來一直都好瘦削嘅胡定欣，近年由瘦弱變成運動肌肉型，不時騷出六塊腹肌。大家都知瘦得靚其實唔係追求減磅，因為肌肉係重過脂肪，但練出肌肉線條，先好似胡定欣咁真正有S身形，呢日佢就喺IG分享喺屋企都做到嘅修腰臀運動﹗

胡定欣一星期起碼做三次運動。 （IG：@nwuuu）

定欣不時show腹肌（IG：@nwuuu）

+ 6 + 5 + 4

香港人好多返工時間長期坐喺度，腰間贅肉即使節食都難以消滅，線條唔靚著貼身衫好礙眼，胡定欣就分享個簡單修腰動作：「我成日笑話有些動作看似簡單，仲心諗咁簡單練到D咩，但真係需要耐力練返黎，好似修腰線嘅練習，集中強化腹肌，側腹同下腰肌肉，女孩子唔一定要6舊腹肌，但都可以練岀靚線條，試下做15 x 3 Sets，加油!做運動都真係要維持和堅持，我尋日已經俾2個半鐘Training K.O. 左﹗」