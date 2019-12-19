傅嘉莉突寫反省文　自嘲無腦白痴：我也不完美

傅嘉莉（Kelly）早前在節目《識玩旅行團》中以比堅尼上陣浸溫泉，Fit爆的身材引起不少網友討論。人氣再次急升的她，就突然在IG有感而發，更用「無腦白痴的傅嘉莉上」來形容自己，令人猜測可能是與Kelly入行多年緋聞不絕有關。

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Kelly入行以來緋聞不絕！（IG/@kelly_fuu）

Kelly入行以來多次傳出緋聞，譬如在她接拍《衝上雲霄II》時就與吳卓羲傳出緋聞。之後，她又被指似介入「長腳蟹」呂慧儀與老公黃文迪的婚姻。而最爆莫過於她在2014年被傳媒影到肥叔叔在的士車廂內又攬又啜，事後更有指男方疑是有家室之人。事隔不久，她又被爆與已婚富豪莊天龍（Benny）發展。

異性緣極好！(IG/@kelly_fuu)

雖然Kelly多次否認有關緋聞，但仍遭外界標籤為「小三」和「拜金」。而Kelly在IG就寫道：「我常常問自己一個問題，人喜歡聽好話，不喜歡聽壞話。但為何心卻常常忘記好話？全記掛著所有的壞話而不開心？」和「沒有人是完美，我也不完美，但也要愛自己，開心正面生活。」不知道大家是否參透其中的意思？

Kelly突寫反省文！（IG截圖）