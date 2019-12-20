【仁濟夜】傳劇集《殺手》解凍一月首播　李佳芯：唔係好在意

李佳芯（Ali）今日（20/12）現身將軍澳出席《慈善星輝仁濟夜》啟動儀式。Ali透露當晚會為一名全身癱瘓人士讀出他十年前寫給自己的一封信，信件內容相當感動人心：「其實自己都有好似佢咁，寫過一封給十年後自己的信，最近我喺Email度突然搵到呢封信，原來自己都遺忘咗曾經寫過封咁嘅嘢，睇番內容我只可以話點滴在心頭，睇番轉頭從前自己，原來係一個對自己充滿懷疑及冇信心嘅人。」

仁濟醫院董事局主席王賢訊先生（Vincent）現身將軍澳出席《慈善星輝仁濟夜》聯同表演嘉賓攜手主持啟動儀式，為慈善晚會揭開序幕。（劉智源攝）

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Ali透露近來學唱歌增值自己。（劉智源攝）

被問到回顧信件有否達成心願，Ali直言：「首先我封信完全冇提過會攞獎先（視后獎項），五年後好好彩已經攞到一年，之前我其實冇諗過咁多將來嘅嘢，純粹係想同十年後嘅自己講當時擔憂嘅嘢，其實冇講好多將來嘅嘢，信都係寫咗百幾字咁多，都係好直接表達情緒嘅嘢。」對於近日有消息指無綫劇集《殺手》將會解凍，一月份會首播，Ali坦言：「好似話係會出，但又好似又話會延遲，都係聽人講，自己其實都唔係好在意。」