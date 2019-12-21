【爸爸去哪兒】Jasper遇上暖男勁敵　7歲楊雨辰個性溫柔又靚仔

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去年因為廣電局「限童令」關係（內容提到：未成年人節目不得誘導未成年人談論名利、情愛等話題，不得宣揚童星效應或者包裝、炒作明星子女，不得利用不滿十周歲的未成年人作為廣告代言人），令親子真人騷節目《爸爸去哪兒6》胎死腹中播出之日遙遙無期。近日該節目終於解禁，改名為《一起出發吧》在海外平台播出，而內地觀眾則需要翻牆才可以收看。

《爸爸去哪兒6》已經改名《一起出發吧》在海外平台播出。（《爸爸去哪兒6》微博圖片）

而眾所周知陳小春的兒子Jasper（陳胤捷）在上一季節目中大受歡迎，其萌樣與暖男的個性令他成為「最萌星二代」。因為節目好玩關係他又再次參加《爸爸去哪兒》第六季（現更名：《一起出發吧》），不過他今次則遇上勁敵，事關內地藝人楊爍的7歲兒子楊雨辰個性溫柔加上外形帥氣，令他瞬間引來許多討論，得到不少網友喜愛。

7歲的楊雨辰絕對繼承了爸爸楊爍的良好基因，小小年紀的他已經高人一等擁有一雙長腿，而且外形帥氣甚有星味。除了外表討人歡喜之外，他的暖男個性更令人愛不釋手。就在最新播出的先導片中，他化身「寵妹狂魔」非常用心地照顧2歲半的妹妹，不時提醒妹妹在玩的時候要小心，而當妹妹想飲水的時候他亦立即作出照料：「喝水，哥哥給你弄，等哥哥啊！」，另外妹妹不小心將椅子踢倒時，他亦立即上前幫忙以免妹妹受傷，看著妹妹飲水時的微笑模樣非常暖心，絕對是一位暖男。

Jasper去找他們兩兄妹。（影片截圖）

楊雨辰非常善良有耐心。（影片截圖）

另外，當Jasper來到北京的胡同找他們的時候，因為妹妹害怕陌生人關係而拒絕與Jasper玩。但楊雨辰則非常暖心地安撫妹妹叫她同Jasper玩，更用烏龜作出引導：「你看是不是它們（烏龜）不打架了，它們兩個是不是好朋友啊！那你和那個小弟弟是不是也不打架啊！你和他玩好嗎？」最終成功說服妹妹大家一齊玩。

勸說妹妹同Jasper玩耍。（影片截圖）

楊雨辰的一舉一動令不少人感到非常窩心，不斷大讚他是外形俱佳的暖男，已經深深愛上了他，大家在微博紛紛留言：「太帥了吧」﹑「好暖」﹑「寵妹總裁類型」等，認為他可以出道了。不過Jasper粉絲都不少的，看來二人是該節目中最有話題度的小朋友了。

楊爍直言兒子個性是非常內向。（影片截圖）