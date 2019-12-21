苟芸慧被指𢯎贊助兼背後唱衰　疑以八字作出反擊

曾與胡杏兒開設品牌婚紗店「KEVOLIE」的星級時裝設計師姚子裕（Kev Yiu）早前在Facebook發文大爆有一位女星曾主動要求贊助晚裝，對方不但要求多多，事後更對外宣稱晚裝是自己設計的，還抱怨Kev的設計是垃圾。雖然Kev沒有指名道姓，但不少網民從他與網友的對話當中得出線索，猜測Kev提到的就是苟芸慧（Christine）。

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苟芸慧去年10月在香港舉行婚宴，當時她Post了一系列婚紗相。（IG@joyfulck）

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此事瞬間成為網上熱話，雖然Kev已經刪除帖文，不過網民依然留言斥責。而被捲入風波的苟姑娘，今日（21日）在IG Post了一張與姪仔的合照，並寫道：「哈哈哈.....小時候，我很討厭大人揑我的肉臉..........有誰跟我一樣？」看似沒有什麼特別意思，但她就Hashtag「#己所不欲勿施於人 #staypositive #正能量」，似乎是對近日的傳言作出反擊。此外，苟姑娘日前曾Post出一張出海照，寫道：「如果心胸不似海，又怎能有海一樣的事業～共勉之」，並同樣Hashtag「#staypositive」，似乎意有所指，借文發洩。

苟姑娘今日（21日）在IG Post了一張與姪仔的合照，Hashtag「#己所不欲勿施於人 #staypositive #正能量」，似乎是對近日的傳言作出反擊。（IG@joyfulck）

苟姑娘日前在IG寫道：「如果心胸不似海，又怎能有海一樣的事業～共勉之」。（IG@joyfulck）

Kev在文中未有開名，但在回覆網友時就透露對方是前TVB藝人，在網民Post出《美女與野獸》的圖片並留言：「呢張圖就有關喇」時，他回應道：「都叫咗佢咪做鮮黃色㗎啦，有提議過香檳金㗎嘛！」隨即引發網民猜測，矛頭更直指苟姑娘。苟姑娘去年10月在香港舉行的婚宴主題剛好是《美女與野獸》，當時她穿上了戲中貝兒的經典黃色晚裝，但她從未上載過黃色晚裝的照片。

苟姑娘去年10月在香港舉行的婚宴主題剛好是《美女與野獸》，當時她穿上了戲中貝兒的經典黃色晚裝。（資料圖片）

星級設計師姚子裕早前在Facebook發文大爆有一位女星曾主動要求贊助晚裝，但事後就宣稱晚裝是自己設計的，還抱怨Kev的設計是垃圾。（Facebook@Kev Yiu截圖）

而Kev曾在苟姑娘婚宴後不久在IG Post了晚裝設計手稿及苟姑娘與老公陸漢洋的合照，透露設計靈感源自《美女與野獸》，這條裙是自己設計師生涯中設計的第一條黃色裙，並向一對新人送上祝福。依Kev的手稿及成品所見，他設計的這套晚裝與苟姑娘身上的晚裝似乎是同一套，難怪有不少網民都猜測苟姑娘就是事件的嫌疑人。

Kev曾在苟姑娘婚宴後不久在IG Post了晚裝設計手稿，依手稿及成品所見，他設計的這套晚裝與苟姑娘身上的晚裝似乎是同一套。（IG@kevyiu）

對於此事，苟姑娘的經理人回覆傳媒表示：「因為苟姑娘認識杏兒，杏兒知道佢要結婚，就話可以幫忙sponsor晚裝裙，但杏兒中途退出咗間公司，之後雙方都係由公司同事去follow up件事。其實苟姑娘一直覺得此事莫名其妙，唔明點解有呢啲新聞出現，本來不想回應，但不想事件繼續發酵，希望平息風波。」對於有傳聞苟姑娘提及「垃圾」二字，經理人表示：「苟姑娘都唔係呢啲人，如果佢唔鍾意條裙，當日就唔會着啦，今次回應，係希望大家唔好再講胡亂揣測。」