【多圖】邵氏5大爆肌男　誓要硬撼《全民造星》仔仔？

ViuTV大型選秀節目《全民造星》贏盡口碑，更掀起追星熱潮。當大家正熱烈討論《全民造星》的姜濤和剛出爐第二季冠軍吳啟洋（Phoebus）之際，原來邵氏旗下都有一眾勁吸睛，又大隻的小鮮肉，他們的潛力絕對不能忽視。

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邵氏兄弟國際影業有限公司的新人藝人中，不乏大隻仔，執行董事樂易玲指：「吸納新人唔一定係大隻仔，最緊要係覺得佢trainable（可造之材）。我哋需要電影啲嘅面孔，簽嘅人大部分做開電影。」邵氏旗下男藝人當中，最為人熟悉的便定是沈震軒（Sammy），他在《喜愛夜蒲2》中擔當「蘭桂坊USB」非常出位，之後更得到經理人黃柏高賞識，成為歌、影、視三棲藝人。

Sammy成日操肌，勁大隻。（IG/ @sammysumchunhin）

+ 4 + 3 + 2

來到邵氏新人方面，為大家介紹4位高顏值、潛力無限的爆肌男。第一位是李爾晨（Kyle），Kyle是模特兒，更是香港甲一男子排球員。2016年曾代表香港參選「國際先生」比賽，之後接拍電視劇、電影，仲有參演舞台劇，幕前經驗十分豐富。

Kyle是一名運動員，要保持fit爆身型。（IG/ @kyleleeyisun）

+ 7 + 6 + 5

第二位是模特兒出身的黃俊豪（Jeremy），他曾與賭王千金何超蓮拍拖。Jeremy憑健碩身材、英俊外表成為廣告界寵兒。2019年接拍網劇，亦有到馬來西亞參演綜藝節目。

Model出身的Jeremy外表有型。（IG/ @jeremixmatch）

+ 6 + 5 + 4

第三位是王志康（Hiroki），他曾參加《全民造星I》可惜落敗。現時為TVB藝人，擔任娛樂新聞台主播。Hiroki於日本東京國際大學畢業，對日本文化十分熟悉，他以旅遊達人名義寫專欄分享遊日經歷。

Hiroki是「日本通」。（IG/ @hirokihong）

+ 6 + 5 + 4

第四位是吳卓衡（Keefe），今年22歲的他於2017年加入TVB同是亦簽約邵氏，曾經參演劇集《愛‧回家之開心速遞》及《解決師》。Keefe年紀輕輕，潛能一定是無可限量。

Keefe斯斯文文，但原來都好大隻。（IG/ @keefe_ng）