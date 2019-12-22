【多功能老婆．劇透】王梓軒面對兩難局面　陳煒會遇上危險？

TVB台慶劇《多功能老婆》上回講到藍飛（楊千嬅飾）的爸爸藍浪（許紹雄飾）為挽救女兒的婚姻，決定退休回港，並偷偷接佳佳（阮天寶飾）放學，令思蕾（馬思蕾飾）和高師奶（馬蹄露飾）誤以為佳佳被擄走，慌忙報警。劍雄（黃浩然飾）和藍飛急趕回家，仍沒有佳佳下落，思蕾忍不住爆宏立（洪永城飾）出軌及自己懷孕的事，令眾人心情更亂。浩田（周柏豪飾）醒來卻失去近半年記憶，榮Boss（黃錦燊飾）猜想浩田忘記認識過藍飛的記憶，乘機騙藍飛說浩田去了英國讀書，浩田的不辭而別令藍飛錯愕。劍雄大行外父政策全力復婚，而藍浪只在乎女兒和外孫的幸福。此時，警方到藍飛家帶走藍浪，協助調查。

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劍雄行外父政策希望令劍雄回心轉意。（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】回應朱晨麗指控 洪永城澄清：係劇情需要！

【多功能老婆】細數周柏豪十大冧女金句 暖男OPPA超「骨痹」

最新一集（第21集）將會講到榮Boss相約劍雄收車，叮囑他要對藍飛好。藍飛把織好的頸巾交給名順（魯振順飾），請他轉寄浩田，名順謊稱浩田已移情別戀。另一邊廂，浩田覆診時竟與藍浪結緣。

浩田記起一切？（電視截圖）

楊嬋（苗可秀飾）知道思蕾懷孕，送她名貴首飾示好，思蕾毫不領情！梅夫人（梁舜燕飾）立平安囑將遺產都交予君明（王梓軒飾），但要求他要跟顏成功（于淼飾）結婚，並暗示可讓風華（陳煒飾）作情婦，君明抗拒。君明擔心風華的安危，叫她早日斷絕過去的關係，卻意外發現風華的秘密。思蕾與風華知道了浩田失憶一事，讓他看藍飛的照片，浩田感覺熟悉。