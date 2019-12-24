麥浚龍近年「帽子戲法」逐款回顧　余文樂潮戴綠色都要輸？

現在12月尾，香港處於冬天，可是溫度還是大約維持18至23度，今年這個冬天暫時還不是太冷，不過不少人在這種天氣會選擇帶上冷帽，除了能保暖外更是一種造型。

《01最賞睇娛樂大獎》即日起至12月24日接受投票喇，仲可以參加勁抽雙重獎，隨時贏旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒、01積分等，總值超過70萬元！

潮流達人余文樂不時在網上分享時裝造型照片，而昨天（23日）他在IG分享了一張戴着綠色冷帽的新相，不知是否他忙湊仔的關係，他的鬍鬚造型讓人感覺老了十年。說到戴帽的潮人，大家會聯想到誰？相信十之八九一定會選擇麥浚龍（Juno）！

余文樂呢張相造型顯得佢大咗幾歲。（來源IG：lok666）

Juno真係好多頂帽。（資料圖片）

Juno近日到商業電台參與節目《口水多過浪花》，一向緊貼潮流的他當日的造型亦非常潮，而最搶眼的絕對是他的帽子，那天他穿戴了Bowler Hat，但這頂帽比起普通的Bowler Hat大了一倍，讓人感覺他的頭小了一號。不過，對比起Juno這幾年來穿戴過的帽，這一頂並不算最特別，最令人留下深刻印象的絕對是他在IFPI香港唱片銷量大獎時候穿戴的黃色冷帽，由於那黃色冷帽過於巨型，大家都只見到他的嘴巴，還在想他是怎麼走路的。順帶一提，大家在看《口水多過浪花》時候，有沒有看見一枝放在Juno旁邊的玻璃水？據說Juno只會喝這枝水，其他水也不喝，不知道是否有什麼特別呢？

Juno歷年穿戴的帽子款式，大家不如講下佢邊款你最鍾意？