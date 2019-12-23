張晉喜上加喜奪「優秀男演員」獎　大爆兩女兒對功夫零興趣

剛再為人父的張晉，昨晚（21日）聯同一眾「打得之人」惠英紅、錢家樂、袁和平等，出席武術界盛事「2019中國（佛山）大灣區功夫電影周」閉幕式，人逢喜事精神爽的張晉，憑主演電影《葉問外傳：張天志》勇奪「優秀男演員」獎項，同時《葉問外傳：張天志》亦榮獲「優秀功夫（動作）電影」殊榮，風頭一時無兩，張晉在台上領獎時，感激恩師袁和平介紹他入行，亦向各電影幕後英雄送上敬意，希望觀眾能繼續支持功夫電影。

以一身紫色西裝上陣的張晉，在太太蔡少芬的閨密洪欣及王晶手上接過「優秀男演員」獎項，他表示今次得獎意義重大：「感覺好大鼓勵，因為拍功夫電影是絕不容易，每個動作要經過好多的練習，我自小開始習武，功夫伴隨我成長， 夢想可以成為功夫演員，如今終於做到，所以好大感受。」

張晉等人出席武術界盛事「2019中國（佛山）大灣區功夫電影周」閉幕式。

張晉又感謝袁和平介紹他入行拍電影：「在武術學校畢業後，有個師兄介紹我入袁家班，因此認識了八爺（袁和平），之後八爺介紹我做電影，我視八爺為恩師，但八爺就話不敢當，他為人真的很謙和。」問到日後拍電影，是否繼續以功夫片為主？還是希望試拍不同類型電影，例如喜劇、愛情片等，張晉認為現今電影，就算是喜劇，都會加入很多動作元素，「做演員是要多方面嘗試，不過要遇到好劇本還是不容易，所以能否拍其他類型電影就要視乎際遇。」

張晉和「八爺」袁和平。

此外，提到張晉的小朋友可有遺傳他的武術身手？張晉笑言兩位「小公主」楚兒及信兒對功夫似乎不感興趣，至於只有一個月大的兒子張樂兒則年紀尚小，還未知道他有否武術天份，張晉說：「作為男仔，有多些鍛煉是好的，武術可以鍛煉意志力，又可以鍛煉身體機能，若果將來他對武術有興趣，不妨一試。」