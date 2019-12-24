【多功能老婆．劇透】陳煒被爆不可告人秘密　與楊千嬅姐妹情決裂

TVB台慶劇《多功能老婆》上回講到浩田（周柏豪飾）和藍飛（楊千嬅飾）促膝談心，劍雄（黃浩然飾）妒忌破壞，兩男爭吵，藍飛竟感到興奮。劍雄以合夥人身份返回舊公司，報了昔日被琦敖（張國強飾）解僱之仇。浩田答應買下藍浪（許紹雄飾）喜愛的茶餐廳讓他主理，並相約宏立（洪永城飾）與思蕾（朱晨麗飾）和解。思蕾直言二人最大障礙是楊嬋（苗可秀飾），楊嬋知道後大鬧茶餐廳，藍浪發威把她罵走。

千嬅同柏豪相愛。(劇集截圖)

另一邊廂，梅夫人（梁舜燕飾）突然到風華（陳煒飾）家，直言絕不會接受風華，令風華感覺受傷害。楊嬋決定把萬和丸秘方交出，不料秘方被誤發上網，她不勝打擊暈倒送院。劍雄希望藍飛與佳佳（阮天寶飾）搬到新居重新開始。

朱晨麗有咗bb。(劇照)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】楊千嬅演技再爆發 虐心喊戲完美演繹撕心裂肺悲慟

于淼又搞事。(劇照)

最新一集講到藍浪覆診時遇見楊嬋，知道楊嬋被眾人厭惡，便教她重新爭取身邊人關心的方法。宏立愛情和事業出現危機，又得知楊嬋患上腦退化症，陷入人生低潮，便聽從浩田建議，一走了之……聲隆（黃錦燊飾）和思蕾到醫院探望，楊嬋誤認二人為丈夫和弟婦，聲隆由憐生愛。君明（王梓軒飾）決定與風華遠走高飛，梅夫人亦對君明施行制裁，顏成功 (于淼飾) 深知此舉未必有效，決定利用風華的秘密破壞眾人關係。藍飛得知秘密後徹底崩潰，姊妹情決裂……藍飛獨自黯然半天，突然聽到口琴聲……

陳煒同千嬅姊妹情決裂。(劇照)