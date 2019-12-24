【星級日日瘦】關心妍勁減8磅達人生最瘦　全靠自創神秘餐單

關心妍（Jade）重投歌手身份，舉行入行18年首次內地巡迴演唱會「Touching Moment Concert Tour」，繼7月在廣州舉行首站後，今個月28日將會在東莞舉行第二站。為了有最完美的身型，Jade進行地獄式操練喪減8磅，達到人生最瘦的96磅。

Jade為了演唱會積極瘦身。（關心妍微博圖片）

除了勤力做gym外，Jade仲有特別飲食餐單。

每逢演唱會前夕，Jade都會減肥，除了勤力健身外，原來仲靠自創神秘餐單：「朝早起身會食一塊麥包、烚一隻雞蛋，盡量食蛋白，然後飲一杯咖啡。做完gym肚餓會烚菜食、烚波菜，會加少少日本昆布湯底就好味啲。食一碟菜去頂住肚餓，中間會食低卡路里梳打餅，80卡路里最好，如果再餓就食蛋白。晚餐就會豐富啲，會食grill雞胸肉或雞柳，可以變蒸魚、牛排，盡量少油，加一碟菜，同埋冇咁甜嘅水果。零食就會係果乾、果仁。」Jade提醒大家不要吃太飽，剛剛有飽腹感就最好，睡前覺得餓先會達到瘦身效果。

Jade靠個人自創餐單減肥。

逐格睇Jade神秘餐單仲有啲咩：

+ 5 + 4 + 3

Jade每次舉行演唱會都會努力瘦身，點擊睇以前同而家嘅分別：