【多功能老婆．劇透】周柏豪甘願為愛退出　忍痛放手避見楊千嬅

TVB台慶劇《多功能老婆》上回講到藍浪 (許紹雄飾) 覆診時遇見楊嬋（苗可秀飾），知道楊嬋被眾人厭惡，便教她重新爭取身邊人關心的方法。宏立（洪永城飾）愛情和事業出現危機，又得知楊嬋患上腦退化症，陷入人生低潮，便聽從浩田（周柏豪飾）建議，一走了之……聲隆（黃錦燊飾）和思蕾到醫院探望，楊嬋誤認二人為丈夫和弟婦，聲隆由憐生愛。君明（王梓軒飾）決定與風華（陳煒飾）遠走高飛，梅夫人（梁舜燕飾）亦對君明施行制裁，顏成功 (于淼飾) 深知此舉未必有效，決定利用風華的秘密破壞眾人關係。藍飛得知秘密後徹底崩潰，姊妹情決裂……藍飛（楊千嬅飾）獨自黯然半天，突然聽到口琴聲……

于淼成日出奸招。(劇集截圖)

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以下內容有劇透，逃生門在此：

【多功能老婆】楊千嬅演技再爆發 虐心喊戲完美演繹撕心裂肺悲慟

《多功能老婆》即將大結局。(劇照)

最新一集講到君明得知顏成功的詭計，十分厭惡，劍雄亦不齒她所為。劍雄心知婚姻無可挽回，不惜用法律手段奪回啟佳 (阮天寶飾)。楊嬋的謊言被揭穿，眾人感失望。浩田希望劍雄不要再令藍飛痛苦，寧願退出，卻被啟佳的話感動……浩田因藍飛的處境而矛盾痛苦，對她避而不見，此時名順 (魯振順飾) 向他道出當年一個秘密，浩田震驚……浩田設局令宏立、思蕾 (朱晨麗飾) 和好。梅夫人約藍飛見面，藍飛坦言會祝褔風華和君明幸福；梅夫人的一個決定，令顏成功懷恨，不惜向君明和風華報復……