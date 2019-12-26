林夏薇老公莫贊生被爆去年涉敲詐勒索　被內地公安懸紅500元通緝

林夏薇於2015年與身家逾20億的金融才俊莫贊生（Jason）結婚後逐漸淡出幕前，更獲打本開設多間火鍋店榮升老闆娘，過着猶如少奶奶般的生活。不過近年莫贊生屢傳欠債，不但被貼街招外，早前更有人在街上拉易拉架，並用紅色大字寫上「香港超級大老千集團」、「欠債還錢」和「奉勸各位不要上當受騙」等字眼，疑似影射莫贊生，令林夏薇在社交網站發火激動澄清對方用低劣的手段誣陷並騷擾他們兩夫婦。然而今日（26日）又再爆出莫贊生涉嫌捲入一宗內地敲詐勒索案，甚至曾經被內地公安局以500元人民幣通緝。

林夏薇與老公莫贊生。（視覺中國）

林夏薇富豪老公被指欠債 IG激動澄清：欠債方不擇手段！

林夏薇老公被貼街招指是空心老倌 林夏薇連發三圖回應？

據香港傳媒（《香港蘋果日報》）報道，林夏薇的老公莫贊生涉嫌於去年8月至9月在中國涉嫌敲詐勒索陳某，並於2018年12月1日潛逃回香港而被中國當局發通緝令。據稱，該份「在逃人員登記表」由福建省龍岩市公安局新羅分局，刑偵大隊掃黑隊發出，通緝令獎金為500元人民幣，另外，該文件上莫贊生的身份證號碼亦與莫贊生香港公司的登記資料一致，而莫贊生所報住的西貢南邊圍住址亦據稱已於2016年以1130萬元賣出。

林夏薇的老公莫贊生曾經被貼街招。（網上圖片）

她於去年12月1日老公被通緝當天，由香港搭飛機新加坡出席活動前更在Instagram上載自拍照，於12月19日更興奮地為家中聖誕樹掛起聖誕裝飾，心情看似不錯。（Instagram：@rosinalam）

林夏薇曾多次澄清為老公的傳言開腔辯護，翻查她於去年12月1日老公被通緝當天，由香港搭飛機新加坡出席活動前更在Instagram上載自拍照，於12月19日更興奮地為家中聖誕樹掛起聖誕裝飾，心情看似不錯。直到12月20日，她在Instagram上載三張寫滿勵志說話的圖片，疑似回應莫贊生被貼街招一事。她當時強調，要讓時間證明一切：「人活一世，不爭、不理、不解釋」、「只要身正就敢坦然面對，只要心正就能一生無愧！」、「很多時間，我們不解釋不是因為懦弱，而是讓時間去證明」、「在討厭你的人心中，做得再好，也是徒勞。」

林夏薇於去年12月20日在Instagram上載三張寫滿勵志說話的圖片，疑似回應莫贊生被貼街招一事。（Instagram：@rosinalam）

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