【星級日日瘦】AOA燦美5天「間歇斷食法」　不節食輕鬆減1.5KG

一連幾日的聖誕假期過去，相信開完派對後，不少女士又開始擔心長肉變肥的問題。近年用心經營YouTube頻道的韓國女團AOA成員燦美，不時都有拍片教女生減肥瘦身，不知道她只花5天成功減走1.5公斤的「間歇斷食法」又是否適合急需「急救」的讀者呢？

AOA燦美出道初期曾因身形而被攻擊。（MBC）

減肥前AOA燦美：

+ 5 + 4 + 3

何謂「間歇斷食法」，即隔日或隔餐進行斷食（通常在早餐及晚餐進行）保持空腹感，網上亦有各種不同的斷食法。如以一天24小時計算，空腹和飽腹的時間比例為16:8；如以一星期計算，比例則是5:2，每人能因應自己的飲食習慣進行調整。而燦美採取的「間歇斷食法」為期5天，每天禁食早餐，午餐維持正常，晚餐則只在第2及第4天進食，用餐也規定在中午12時和晚上7時，再額外配合運動進行。

按圖睇AOA燦美「間歇斷食法」5天餐單：

+ 9 + 8 + 7

通過「間歇斷食法」，燦美成功在5天內減去1.5公斤。可是從她的餐單可見，完全不需要戒任何澱粉質或糖，幾乎與日常飲食一樣。燦美也坦言實測過程中，除了第三次因做了運動比較辛苦外，其他日子也完全沒有斷食的壓力。燦美大讚「間歇斷食法」的好處是能夠吃任何種類的食物，但她也提醒大家切記不能進食高卡路里的食物，以及以斷食為藉口而暴飲暴食。「間歇斷食法」非常推薦不能一時改變飲食習慣，而又想逐步瘦身的健康飲食法的女士，聖誕過後大家也動起來嘗試一下吧！

AOA燦美近年減肥成功，不時在YouTube拍片分享心得。（IG/@chanmi_96a）

一齊睇下瘦身成功的AOA燦美！