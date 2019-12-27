【多圖】駱胤鳴約滿離巢宣布做準人妻　未婚夫獨家回應超感動！

年尾喜事特別多，組合「SiS樂印姊妹」成員駱胤鳴（烙印）今日（27日）就在IG和FB「公開」放閃，宣布正式成為準人妻！她更首次揭開未婚夫的神秘面紗，上載二人的婚照，甜蜜滿瀉。

超浪漫剪影！（IG/@lokming15）

烙印寫道：「20191227這一天，正式轉換了另一個身份，由一個少女，變成一個準人妻。」她更提到已與無綫完約，更坦言：「2009年至2019年期間，得到TVB厚愛，參與過超級巨聲、智激校園、Y Angle，最感激阿B讓我在Enews成長了許多……離開TVB後的我，也一如既往，堅持自己的理念，起碼要做一個好人。」烙印接受《香港01》訪問時，更講道自己與姐姐駱胤樺（樂樺）一同回復自由身，但仍會以組合「SiS樂印姊妹」的身份接Job。

首次曬未婚夫正面，文質彬彬！(IG截圖)

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至於未婚夫「哈士彬」，烙印就感激對方為自己放棄DJ夢，另謀高就。而《香港01》亦得到「哈士彬」的獨家回應，講道：「結婚之後，希望佢照顧好屋企同啲貓，繼續寫歌，其他嘢等我煩就得啦。」這簡單幾句，足以令人感動。而烙印提到明年今日就是他們的大日子，他們會屆時會依足傳統擺酒，向大家分享喜悅。而姊妹團暫時會有麥美恩（Mayanne），而另一老友許文軒則拒絕做MC，希望舒舒服服做賓客！

在一起5年！（IG/@lokming15）