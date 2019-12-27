【KBS歌謠大祭典2019】TWICE、Apink等四大門面合作　Irene最搶眼

一年一度的「KBS歌謠大祭典」今天（27日）在一山KINTEX隆重舉行，多組偶像都有出席，包括：BTS防彈少年團、TWICE、MAMAMOO、Apink和ITZY等，Red Velvet Irene、GOT7珍榮和申東燁則擔任主持，而今晚的合作舞台當然不只一個！GOT7、MONSTA X、TWICE、Red Velvet和Apink等亦有派代表向Rain和M.I.L.K致敬。

Irene的童顏美貌令人羨慕。（KBS截圖）

TWICE娜璉、Red Velvet的Irene和Apink初瓏和Oh My Girl的Arin則組成「Ending妖精」，大跳元祖偶像M.I.L.K的《Come To Me》，就像把觀眾帶回2001年一樣，相信喚起不少粉絲的回憶。4人穿上紅白色的舞台服，仙氣十足外，也充滿冬日氣氛。雖然Irene和初瓏下年將踏入韓國年齡30歲，可是站在娜璉及Arin身旁也感受不到年齡差，果然是令人羨慕的童顏。

4位門面合作回憶舞台，可愛度十足。（KBS截圖）

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男團方面，GOT7有謙、MONSTA X Shownu和SEVENTEEN珉奎組成小分組，帶來K-Pop界大前輩Rain的名曲《Hip Song》。三人合體前，分別帶來了三段精彩的獨舞表演，帥氣十足，合體後更是氣勢到不得！三人雖然未有像Rain一樣大曬肌肉，可是邊跳舞的同時，不時都見到三位若隱若現的肌肉，其中以有謙的透視裝最誘人。

有謙、Shownu和珉奎向大前輩Rain致敬。（KBS截圖）