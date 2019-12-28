【全球百大帥哥2019】Chris Evans墊底 　肖戰成TOP10唯一內地星

美國電影網站「TC Candler」自1990年開始，每年都會公布「全球100張最美面孔榜單」（The 100 Most Beautiful Faces List），隨着公眾參與的增長與擴大，2013年該網站創建了「全球100張最帥面孔榜單」（The 100 Most Handsome Faces List），雖然只有短短7年時間，但網友對此的關注度有增無減。日前， 2019年全球百大美女帥哥的排行榜也相繼出爐。

在今年「全球百大帥哥」（The 100 Most Handsome Faces of 2019）的榜單中，大部份都是演員歌手，零星有幾位運動員，包括排在第78位的葡萄牙足球員朗拿度（Cristiano Ronaldo）、第43位的希臘網球新星施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），以及位列20的英國足球員碧咸（David Beckham）等，同時，他的大兒子Brooklyn Beckham亦有上榜，排在第92位。

排在第20位的碧咸是運動員中排名最高的一位。（視頻截圖）

不過，令人意外的是，「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）竟然墊底，這是他第二次上榜，去年排在第94位，今次降至100位，真是險些跌出榜單。

「美國隊長」近排第100位。（視頻截圖）

上個月27日因錄製內地真人騷《追我吧》導致心源性猝死的台灣男星高以翔也榜上有名，位列84，這是他連續7年上榜，雖然這個名次較去年第65位的排名有所下跌，但這個「84」與高以翔出生的年份「1984」相同，相信他看到這個結果也會開心。而網站也在公布他的排名之後，將照片轉為黑白，停止音樂，寫着：「REST IN PEACE」，以表哀悼。

其實在2017年韓國男團SHINee成員鍾鉉離世後，榜單當時也是畫面全黑，白字呈現「27」，代表鍾鉉的年紀與排名，然後浮現出鍾鉉的兩張黑白照，同樣也有「REST IN PEACE」，想必這是「TC Candler」紀念已故藝人的方式。

高以翔的畫面令人哀傷。（視頻截圖）

另外，今年的排行榜中，共有6位內地男星上榜，當中有兩位是首次躋身榜單，分別是排在第54位的井柏然，以及位列第6的肖戰，他的排名亦是所有內地男星之首。其他還有排在第88位、韓國男團NCT的中國成員董思成（Winwin），這是他第二度上榜，也是成績最好的一次；而第四次上榜的鹿晗排在第71位，他排名最高的一次是在2017年，位列45；蔡徐坤排名35，比起去年首次上榜的名次低了8位；還有韓國男團EXO成員張藝興（LAY），排名第12位，是兩次上榜中，名次最高的一次。

首次上榜就躋身前10，肖戰的確犀利。（視頻截圖）

而前10位中，有兩位都是韓國男團「防彈少年團」（BTS）成員，V（金泰亨）同柾國（Jung Kook），分別排名第4同首位！加拿大歌手Shawn Mendes佔據第3位，是10位男星中，年紀最小的一位，今年僅21歲。去年奪冠的積遜莫瑪（Jason Momoa）跌至第5，「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）則位列第10。

年僅21歲的Shawn Mendes是TOP10中年紀最小的一位男星。（視頻截圖）

點擊下圖睇今年全球百大帥哥TOP10：