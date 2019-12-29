【大明風華】于正吐槽湯唯演技差　網友：得你對人哋啲劇指指點點

內地編劇兼製作人于正雖然推出過不少大熱劇集包括《宮》系列、《美人心計》、《延禧攻略》，但行為作風卻一直遭到網友詬病，好似抄襲、作品狗血、喜歡抽水等等，總是能夠掀起話題。

講起正在熱播的劇集，《大明風華》絕對是最受歡迎的電視劇之一，想不到于正昨日（27日）又在微博發文，對此劇做出一番評價。他在開篇就寫出《大明風華》令人詬病的地方：「比如服飾、孫（湯唯飾）、胡（鄧家佳飾）變成姐妹、湯唯的演技、朱元璋的外貌等等。」但隨即又表達了自己對這套劇集的喜愛之情：「放下仇恨，解救天下蒼生的主旨特別美好且打動人，通俗地把『國』當作『家』來寫也是普及和高明的。」

除此之外，于正還提出「節奏有點慢」的缺點，甚至說自己是以兩倍速度觀看，但還是推薦大家去看這套作品。而在文末他又補充了三點，先是誇讚一番湯唯，認為她有自知之明且非常大氣（注：因湯唯曾在訪問中提及自己拍攝這套劇時完全是新人狀態，為同劇演員與導演帶去很多麻煩）；同時也不忘大讚劇中其他演員以及一班老戲骨；最後，他還吐槽稱「張叔平的審美真心欣賞不來」。真是好的、不好的全被他說完。

于正在微博發表對劇集《大明風華》的看法。（微博截圖）

對於于正的言論，有的網友認為他很客觀，講的說話不無道理，但也有網友持不同意見，認為于正又在抽水：「自己拍的都什麼玩意兒，還好意思點評別人」、「這部真的不錯的，不知道為什麼被黑成這樣」、「天天對別人家的劇指指點點就你這個八婆了，沒見別的導演多事對你的劇指指點點」等等。