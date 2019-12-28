【一切從失婚開始】李麗珍攀石求姻緣　拒要24歲小鮮肉

ViuTV全新節目《一切從失婚開始》逢星期一至五晚上11時正至11時30分播放，節目安排經歷過婚姻失敗的失婚團友包括李麗珍、葉蘊儀、薛世恆、趙頌茹和素人組成三團，到不同國家或地區了解當地的婚姻文化，從而對婚姻價值觀有全新體會。透過節目，團友各自分享自身經歷和離婚原因，互相給予意見，並進行不同的人生挑戰，從婚姻失敗邁向新開始。

七位失婚團友組成三團到不同國家了解當地的婚姻文化：（左起）素人Christy、素人Poppy、素人Benjamin、李麗珍、葉蘊儀、薛世恆和趙頌茹。

將在星期一晚（30日）播出的第一集，各位失婚團友首次在機場見面。一同前往烏克蘭拍攝的葉蘊儀與薛世恆初次碰面就已經甚有火花。薛世恆讚葉蘊儀「好Cute」，比想像中「細粒」﹔而葉蘊儀則覺得薛世恆口甜舌滑，好識講說話𠱁女仔開心。另一方面，趙頌茹率領兩位素人Christy和Poppy探訪日本，三人一見如故。

李麗珍（珍妹）則帶着失婚素人Benjamin一同前往台北，到訪與著名的霞海城隍廟合作的攀石場用另類方式尋找姻緣。單身人士要攀到最高點掛上留有自我介紹和聯絡方法的卡片，同時亦可選擇感興趣的卡片，與對象聯絡。初次接觸攀石的珍妹，過程中有點力不從心，更一度撒嬌指「我唔得呀，上唔到去呀」。在素人Benjamin的鼓勵下，珍妹成功攀到最高點，並從眾多的自我介紹卡片中選取了一個興趣相近的。Benjamin更指有個24歲好介紹，珍妹立即刻拒絕：「我唔要24歲呀。有冇42歲呀？」事後，珍妹表示卡片上的男生只留下Instagram，所以沒有主動聯絡對方。