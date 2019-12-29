林子善女兒凌晨出世　趕及做豬年爸爸：母愛偉大令我哭成淚人！

還有不足一個月，豬年就要過去，林子善今日就趕及做豬年爸爸。現年37歲的他於2017年與拍拖6年的圈外女友Kary結婚，今年7月他在IG post了一張超聲波圖片宣布太太有喜，預告自己將會做爸爸，今日他們的愛情結晶品終於出世喇。

林子善和太太的愛情結晶品出世了。(IG@lamtszsin413圖片)

林子善於今日凌晨在IG post了一張初生BB的照片，這就是他的囡囡喇，他留言表示：「媽咪超級無敵勁...冇麻醉順產分娩。極速0至10度50分鐘小乖乖出世，由懷孕都出世成個過程歷歷在目，長大後可以唔錫爸爸但一定要錫媽咪 #母愛真偉大 #超乎常人。」大讚太太厲害。子善的一班圈中好友包括陳山聰、胡定欣、唐詩詠、陳敏之以及姚子羚等都紛紛留言送上祝福。

呢個就係子善個小公主喇。(IG@lamtszsin413圖片)

子善收到大家的祝福後再次出post多謝朋友：「未能回覆各位，再次多謝咁多位嘅擔心，母女平安！超能老婆50分鐘內完成整個分娩過程，去到最後話唔用無痛分娩，當堂眼都凸埋出嚟，母親嘅偉大令到我變成豬頭，哭成涙人，多謝咁多位嘅集氣。」