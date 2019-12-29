林夏薇IG公開Marvel Figure珍藏　陳敏之：我個仔見到會癲咗！

Marvel電影《復仇者》系列由推出至今一直大受歡迎，無論是票房或者周邊商品的銷量都非常理想，當中就以Figure為最受歡迎產品，亦是大部分男士所夢寐以求的。不過要集齊所有角色的Figure絕對不容易，而昨日藝人林夏薇（Rosina）就在Instagram上載了一段櫃上擺滿Marvel Figure的影片，場面非常墟冚！

成個櫃都係Iron Man！（IG影片截圖/@rosinalam）

Rosina上載片段後留言寫道：「找亮點#figure」在片段中，看到Rosina正拍攝擺滿了模型的玻璃櫃，幾乎收藏了所有Marvel超級英雄Figure，單單是Iron Man都至少有15個不同型號和形態的Figure，更有DC Comics的超級英雄及Star Wars系列中所有角色的Figure。目測Rosina家中有近百隻Figure，記者曾上網搜尋價錢，保守估計所有模型合共至少價值15萬港元，非常誇張！

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陳敏之：我個仔見到會癲咗！

這個片段吸引大批粉絲留言，表示非常羨慕Rosina擁有這麼多Marvel及DC的Figure，更有人搞笑留言叫Rosina拎一個Figure出來抽獎送給粉絲，陳敏之亦有留言：「我個仔見到會癲咗！」林夏薇隨即回覆指：「俾佢癲！」。其實要收藏這幾個櫃的Figure對少奶奶Rosina來說根本沒有難度，她於2015年下嫁身家逾20億的金融才俊莫贊生（Jason）結婚後逐漸淡出幕前，更獲打本開設多間火鍋店榮升老闆娘。另外，對於近日老公被指欠債及曾捲入敲詐勒索案，Rosina似乎沒有受事件影響，更多次公開支持老公。

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