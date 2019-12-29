朱晨麗《一圈圈》爆選港姐曾遭冷言冷語︰梗係選個識講廣東話㗎啦

朱晨麗近年拍劇的機會不少，剛剛播完的《多功能老婆》中才見完她，但原來她也有過不少辛酸經歷，日前，她接受商台《1圈圈 星光背後》訪問時講到，在初初選港姐入行的時候，曾遭其他佳麗冷嘲熱諷，入行後又因被批評而大受打擊，幸好性格樂天的她，最後也可以走過。

朱晨麗在電台節目中大談過去的辛酸史。（Youtube影片截圖）

朱晨麗在《多功能老婆》中的演出備受關注。（劇照）

朱晨麗在初出道時被封為「翻版陳法拉」，在參加港姐時是熱門人馬的她，最後不負眾望成「四料港姐」冠軍，她卻在訪問中講到一開始參選時完全沒有想過要奪冠，是本著吸收經驗的心態去參加。後來，她更聽到同屆佳麗冷言冷語︰「因為傳說所有同屆個個都講話：『選港姐梗係選一個識講廣東話㗎啦，唔通選你咩？』係兜口兜面咁樣講我㗎，我冇乜所謂，我覺得都係嘅，我又唔識講廣東話，唔通選我出嚟把鬼咩？」因為朱晨麗來自蘇州，參選時不懂廣東話。她又說︰「然後再有啲話︰『我契爺咩咩咩……』即係有啲background，我再諗吓，我又冇背景，提名人又係我一個朋友仔，應該都唔會中㗎啦。」最後當選冠軍，也令她非常驚喜。

朱晨麗在2011年選港姐，並成為「四料冠軍」。（Youtube影片截圖）

曾遭馬國、吳卓羲、陳法拉粉絲轟炸

其後朱晨麗慢慢苦練廣東話，她自爆靠多聽別人發音去學習，例如到茶餐廳去聽別人說話學地道語言方式。但當年一選完港姐不久後就拍劇集《名媛望族》，因廣東話不好，也令她碰很多釘，自言︰「語言又唔得﹑演技又唔得﹑人緣又唔識人！」劇集出街後鋪天蓋地的負評令她非常沮喪，除了演技的負評，她又說︰「嗰時（劇入面）同馬國明﹑同吳卓羲有感情關係，嘩！佢哋啲粉絲係轟炸我之外，仲有其他唔係佢哋啲粉絲都轟炸我，然後陳法拉嘅粉絲又轟炸我，我係新人點解要承受咁大壓力啊？好恐怖啊呢個圈。」而家人又不在身邊，唯有就自己一個在哭，後來也學會了如何疏導自己的情緒，還好她是一個樂觀的人，很容易就會變回快樂。

陳法拉是不少人心目中的女神，而朱晨麗在初出道時，也被指樣子有點似她。（資料圖片）

當「翻版陳法拉」遇上「正版陳法拉」

朱晨麗一直被指跟前輩陳法拉外表相似，原來還有一件有關的趣事，是關於她和陳法拉在2012年合作拍《衝上雲霄II》碰頭時，法拉有時也會問其他人︰「你哋覺得我哋（跟朱晨麗）似咩？」朱晨麗訪問時續說︰「我嗰時係妹妹仔梗係唔會出聲啦，佢（陳法拉）話：『我覺得我哋一啲都唔似㗎喎，你哋點解會覺得我哋似？』可能自己望住自己就會覺得我有自己嘅Character，好唔同，但係人哋望就會覺得差唔多樣，有時我阿媽都會認錯，當然唔係認錯我同法拉，會認錯我同其他女演員。」不過隨著出道日子愈久，相信觀眾們都會記住她是朱晨麗了。

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