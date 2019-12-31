IG公開過百珍藏Marvel Figure 林夏薇直言老公是痴迷：佢唔俾人掂

薇薇直言老公是一位名副其實Marvel Figure痴迷。（陳志嵐攝）

林夏薇今日（30/12）現身電視城出席無綫劇集《逆天奇案》拜神儀式。提到老公Jason(莫贊生）近年被貼街招追債一事，林夏薇接受《香港01》訪問時力證老公清白：「其實我哋係聲明上講得好清楚，一切以我老公嘅律師聲明為主，其實內地嘅法院都給與澄清，咁所以對於一啲嘅誣告及不實嘅報道，我哋都會透過正規嘅法律途徑去追究到底，其實係之前，我哋收到好多電話及幾百個息訊恐嚇我哋，事後我哋都報咗警，欠債方不停恐嚇我哋，佢哋嘅目的就係想賴賬唔還錢。」

薇薇透露老公會定時為Figure除塵清潔保養。（陳志嵐攝）

提到日前在IG 上載了一段在飾櫃內擺滿Marvel Figure的影片，場面非常壯觀。薇薇笑言老公名副其實是Marvel Figure痴迷：「其實我同佢都好鍾意呢啲呢樣嘢，屋企嘅Figure數量都好多，但就冇數過，其實都有間房俾佢擺呢啲Figure嘅，你哋睇到嘅只係一小部分。」（如何保養？）薇薇直言：「佢唔會俾人點佢啲Figure，因為佢會定期親手幫啲Figure清潔及保養，雖然自己都鍾意呢樣嘢，但如果要幫手嘅時候，都要好小心。」