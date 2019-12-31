Cheronna＠SG與粉絲聚會慶生　信緣份期待白馬王子出現

女子組合Super Girls成員吳嘉熙（Cheronna）去年「單飛」發展推出首人歌曲，近日她舉行自己首個粉絲聚會，一口氣唱了10首歌，以歌會粉絲。不過今次Cheronna卻未有於現場獻唱自己的歌曲《把持》、《你的你》及《無利可圖》，反而只唱了SG的歌曲《鎂光燈下》，以及其他歌手的作品，Cheronna表示︰「粉絲成日都有機會聽到我的歌曲，反而想畀佢哋聽下我平時會聽咩歌，對我了解更多。」

提到今次的粉絲聚會，Cheronna希望可以跟粉絲拉近距離，故特別包了一間餐廳，她表示︰「自己從來冇試過一個人的fans meeting，所以今次以一個迷你音樂會形式去搞，又可以要拉近同fans距離，自己好開心，好耐冇咁樣表演過，佢哋聽我唱歌，又可以近距離同粉絲傾計。」適逢早前Cheronna 31歲生日，粉絲還準備了兩個生日蛋糕與她慶祝，Cheronna更即場許願︰「許咗咩生日願望就唔講了，怕講出來不能實現。不過佢哋好有心，準備的蛋糕都是我鍾意的卡通人物，係好sweet好開心的一件事。」

生日快樂！

回復單身的Cheronna被問到會否想新一年有新戀情，她笑說︰「有當然好啦，但呢啲急唔到，要搵個啱真係睇緣份，所以都係專心工作先，緣份到白馬王子自然會出現。」至於會否想SG搞fans meeting，她說︰「其實大家都想搞，不過要同其他姊妹夾時間，大家都各有各忙，希望2020年可以做得到。」