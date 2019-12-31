鍾麗緹小女兒行Catwalk氣場超強　網民︰真的天生吃這碗飯的

現年49歲的鍾麗緹和張倫碩在2016年結婚後生活幸福，而她的3個女兒︰21歲的Yasmine、11歲的Jaden和9歲的Cayla長得非常標緻，遺傳了媽媽的良好基因。鍾麗緹也不介意讓女兒們作幕前的演出，張倫碩除了帶過Cayla拍《爸爸去哪兒》第4季外，女兒們間中也會行時裝秀，日前，鍾麗緹就在微博貼出兩個女兒行Catwalk的靚相，讓網民們感嘆鍾麗緹的基因太強大了！

鍾麗緹的小女兒Cayla小小年紀已經好有模特兒風範。（微博圖片@鐘麗緹Christy）

張倫碩對鍾麗緹與兩位前夫所生的女兒視如己出。（微博圖片@鐘麗緹Christy）

鍾麗緹在微博貼出兩個女兒行Catwalk的相片，留言寫道︰「我好開心啊，我兩個女兒是不是好。」照片見小女兒Cayla穿著粉紅色連身裙，架著墨鏡，非常有模特兒風範。Jaden就穿著衛衣和戴冷帽，感覺型格。她們都有穿著不同衣服亮相，已經儼如小小模特兒一樣，網民大讚她們好看，有人說兩姊妹好似樣︰「我已經快分不清Cayla和Jaden了。越長越像了，都好漂亮呀！」又有網民說︰「哇，真的真的天生吃這碗飯的，太優質了！」

點擊下圖睇吓更多佢哋更多靚相︰