林俊杰疑捲入約人妻風波　曾有多段緋聞更自爆過歌迷半夜敲門獻身

阮民安（Tommy）周一（30日）突然在Facebook聲稱太太張倚雯（Eva），在九月時被娛樂圈的「大人物」約上酒店房，Tommy更以「紅遍全亞洲，形象極好嘅天王巨星」來形容。網民找出線索，而矛頭直指嫌疑巨星是林俊傑（JJ）。現年38歲的JJ雖然有不少緋聞，但他的形象一向不錯，當中最多人討論的就是跟S.H.E.成員田馥甄（Hebe）的緋聞。

JJ原來也有不少緋聞。（Instagram@jjlin）

JJ在2006年曾跟女團Weather Girls的成員林采薇（Yumi）傳過緋聞，2011年，他又曾被拍到跟「嫩模」陳立泠看戲，2012年又有傳媒拍到他和吳佳真外出吃飯，其後又拍踢爆台灣女藝人翁滋蔓約唱K，2014年和台灣滇員高宇蓁傳緋聞，其後否認。

Tommy聲稱的太太被娛樂圈的「大人物」約上酒店房，而網民的矛頭直指是JJ。（Instagram@jjlin）

2015年，JJ被拍到跟21歲大學生約會，但男方否認交往，表示只是朋友，女方講過二人是透過通訊軟件認識，JJ質疑遭女方設計，但女方親友拿出二人的聊天紀錄，指約會的時間地點是由男方決定。其後JJ也曾被拍到跟不同女生外出，而傳出緋聞。JJ最為人所知道的緋聞女友是Hebe，自2003年出道以來，多次向Hebe隔空表白，亦為S.H.E.寫下不少情歌，如《一眼萬年》、《只對你有感覺》和《兩個人的荒島》等。不過女方就是「不熟悉」為由拒愛。但即使過了9年，他在節目中仍表示，理想型「還是一樣」。

JJ跟Hebe的緋聞傳足多年。（視覺中國）

講到愛情這方面，JJ曾透露過學生時期的自己異性緣不好，小時候缺乏自信，直到高中開始玩音樂，有人支持，慢慢拾回自信。他曾在訪問透露，有遇過歌迷半夜敲門想獻身，也有在夜店有女生要求合照，卻在合照時把嘴湊過去親吻他，還把照片放上網等等豔遇。JJ後來反問這動作是喜歡他嗎？他覺得對方只是想炫耀跟他很熟。JJ不止事業成功，據知，他家境也非常富裕，爺爺開航運公司，爸爸是新加坡電信集團的股東，目前已退休，媽媽是石油公司亞太區負責人。

點擊下圖睇吓更多JJ同Hebe嘅互動：