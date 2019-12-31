【丫鬟大聯盟】垃圾清周梓盈憑靚樣出位　IG親證離巢TVB

無綫電視劇《丫鬟大聯盟》播出不久，劇集由洪永城、湯洛雯及黃心穎主演，劇情主要講述以兵部侍郎裘府丫鬟月盈（黃心穎飾）為首的六部丫鬟組成聯盟，互通消息，一起賺錢。月皎（湯洛雯飾）為籌錢給愛郎傅有為（謝東閔飾）上京赴考，賣身為婢。月盈和月皎互相鬥法！叫得聯盟，當然有不少演員飾丫鬟，當中飾演美彩的周梓盈憑甜美的外表跑出，有傳原來周梓盈在12月底已離開無綫，後來她在IG親證消息，令人大感可惜！

周梓盈在《愛·回家之開心速遞》飾演的「垃圾清」，曾是「大小姐」（林淑敏飾）的專屬「出氣袋」。（Instagram@tszying_ty）

現年28歲的周梓盈曾簽約模特兒公司，2011年加入過嫩模團體「Donut」，曾唱過合唱歌和出寫真等，但因收入不穩在家人勸喻下，離開娛樂圈轉做文員，但幾個月後就發覺自己仍然對演藝工作有興趣，所以轉投無綫藝員訓練班，後成為其藝員。後來多做一些職員、記者或丫鬟等角色，直到2017年在台慶劇集《降魔的》裏參演戲份不多的「女道士」，不過因外表而受到注目。直到2018年開始在處境劇《愛·回家之開心速遞》飾演「垃圾清」一角為人所熟悉，雖然戲份不算多，但憑著可人的外形和劇中單純又善良的討好性格，受網民關注，更大讚她「gfable（意指很適合做女朋友）」。

周梓盈在《丫鬟大聯盟》飾演美彩，播出幾集便已引起網民留意。（Instagram@tszying_ty）

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關於「嫩模」時期的生活，周梓盈曾接受傳媒訪問時講過，模特兒工作不定時又無底薪，而她又拒絕過份性感演出，因而錯失不少工作機會，曾長達2至3個月沒有工作，不能給家用，只留在家中。難得有活動，但又沒有錢打扮，只好在連鎖店借不剪牌的貨品，在活動完結後退回衣服，她曾經歷過無收入的日子，又試過在家裏哭泣。後來家人勸喻及衡量收入退出娛樂圈，又因喜歡這行業而重返，入TVB拍劇。捱過了這段日子，現在卻有傳她離巢，對此，《香港01》記者向周梓盈查詢，她回覆說︰「多謝你既（嘅）關心，我會統一直接係（喺）ig度回應。」

周梓盈在IG發文向大家宣布離開TVB的消息。（Instagram@ tszying_ty）

其後，晚上周梓盈在個人IG貼上一張風景照，並留言親證離開TVB，她寫道︰「2019年的最後一天，有一件事想同大家講。因為合約的問題，我最終要離開工作了七年的公司，內心充滿不捨。雖然離開或留低並不是我個人可以決定，但我都感激公司七年來給予我的栽培及機會。回復自由身後，我會先休息一下，再好好思考未來的動向，如果有新的方向會同大家分享。希望大家繼續支持愛回家，期待阿清將來可以再同大家見面。」《香港01》記者向她查詢有關事情，但她在截稿前就未有回覆。

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