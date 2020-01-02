白雲穿超高衩泳裝慶生　上載「道歉聲明」片段籲大家勿餵鯨鯊

擁有驕人身材的藝人白雲最近轉型做YouTuber，並拍攝了一系列旅遊短片上載到個人頻道《雲遊四海》。昨天1月1日適逢32歲生日，白雲在Instagram上載了高衩泳裝照，跟大家慶祝2020年的來臨，並寫道：「Happy 2020 for all ❤️ 今天正日生日，本來準備了靚靚潛水片，但掙扎後，決定出這集叫『正式道歉聲明』，看過才明白。 希望大家看過可以一齊出一份綿力。我相信大家是在意的，只是大家都不知道。希望這條片令我的生日更有意義 #雲遊四海」

白雲所提及到的《正式道歉聲明》上載於個人YouTube頻道，片中她解釋到早前做了一件錯事。話說白雲去了菲律賓潛水，當地導遊提議她去看鯨鯊，起初自己以為會好似去追海豚一樣未必會看到：「後來我才知道是一定會看到鯨鯊，我真的很傷心，因為牠們是在很淺的海，去餵牠們，讓牠們過來跟人玩，這個跟你在水族館看到的養鯊不一樣！」她續指在淺海餵鯨鯊會改變牠們的生活習性，更會影響整個海洋生態，而這個舉動真的令自己感到非常慚愧，所以趁着新一年拍攝短片去借這個反面教材去呼籲大家不要這樣做。

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片段一出，隨即吸引到不少網民及粉絲讚好，並留言大讚這個舉動很有意義：「在生日放上一套有意思的片，更能讓大家明白自然生態環境的重要性。做得很對！」另外，白雲亦在YouTube短片轉發了菲律賓保和省生態保育團體發起的保護鯨鯊聯署，希望身體力行去保護海洋生態。