何超盈與未婚夫放閃迎新年　囡囡「荷包蛋」肥嘟嘟勁可愛

2019年，賭王何鴻燊四房可謂喜事連連，何猷君與何超盈分別為賭王誕下男長孫和孫女。來到除夕夜，四太梁安琪全家總動員，包括四太的媽媽、仔女超盈、猷亨、猷君及孻女超欣，四代同堂一齊去了澳門倒數迎接新一年，非常熱鬧。

四代同堂迎新一年，非常溫馨。（IG/ @xsabrinahox）

榮升媽媽的超盈亦在IG的限時動態上載當日倒數party的照片，她帶同未婚夫辛奇隆（Thomas）和4個多月大的囡囡「荷包蛋」辛千覓出席。超盈貼出與Thomas的自拍照放閃，寫着：「All i need is u 2020 and my egg」，相當甜蜜。之後，超盈再放了一張寶貝女「荷包蛋」在波枱上的照片，雖然她為囡囡貼上「黑超」公仔圖案，但見「荷包蛋」面珠肥嘟嘟，頭髮非常濃密，而且更穿上了紗裙、戴上髮夾，明顯有為囡囡悉心打扮。超盈更在相中以Queen形容寶貝女，相信「荷包蛋」一定是萬千寵愛在一身。另外，相片中亦見猷君與內地模特兒太太奚夢瑤，但未見他們的兒子何廣燊，未知有否同行。

超盈與Thomas非常sweet。（IG/ @xsabrinahox）

超盈囡囡「荷包蛋」頭髮好濃密。（IG/ @xsabrinahox）