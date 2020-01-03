章子怡宣布元旦誕下第二胎：我們的生命中多了一個他

章子怡去年十月，喺東京國際電影節宣布懷有第二胎喜訊。（微博：＠章子怡）

娛樂圈2020年第一B元旦出咗世啦﹗章子怡3號中午於微博宣布，1月1日囝囝已經順利出世：「我們的生命中多了一個他。」更貼上囡囡醒醒同弟弟見面嘅溫馨照片。

章子怡囝囝一月一號已經出世。（微博：＠章子怡）

章子怡去年十月，喺東京國際電影節宣布懷有第二胎喜訊，其後就到美國待產，丈夫汪峰及囡囡醒醒亦有陪同。呢日佢貼出三張相，原來囝囝喺1月1號已經出世：「2020年1月1日，我們的生命中多了一個他，從此我們的世界又多了一份幸福的牽掛！這是上天賜予我們的最美新年禮物，感恩！新年真好！祝福大家新年快樂！」

雖然素顏但章子怡氣色相當唔錯。（微博：＠章子怡）

見到相片中章子怡素顏面色都相當紅潤，望住囝囝流露無限母愛，囡囡第一次見弟弟眼神相當好奇，汪峰則一臉寵愛望住太太同囝囝。汪峰亦有轉發章子怡微博，仲透露囝囝重七斤二兩，即大約三點六公斤嘅小肥仔：「第二次站在妻子身邊，緊握著她的手，迎接寶寶的降臨。再一次感受到母親的艱辛與偉大。謝謝老婆，謝謝你在20年代第一天這麼好的時刻帶給我帶給這個家一個超級健康，嗓音嘹亮，七斤二兩的大胖小子﹗開心極了，順產母子平安。祝大家新年快樂」

汪峰轉發微博並透露囝囝份量十足係一個「大胖小子」。（微博：＠汪峰）