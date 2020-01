徐子珊被同級美女空中「捕獲」　兩度合作竟從未演過對手戲

徐子珊(Kate)日前宣布賣車賣樓退出娛樂圈,赴歐潛心攻讀心理學博士,不過她並沒有從此消失於天與地之間,最近更被一名同Level美女野生捕獲。前港姐冠軍陳茵媺日前便在搭飛機時巧遇徐子珊,更在社交平台貼相分享這段奇妙經歷,她直言「What a coincidence(有冇咁橋)」,又指自己已經很多年未見過對方,更大讚對方比之前容光煥發:「So nice catching up with you even though the flight took 23 hours and got rerouted to Japan. BTW she's sooo great with kids!(雖然機程要成23個鐘仲要中途改咗去日本,但係見到你真係好開心。講開又講,佢仲同我啲小朋友相處得好好)」

陳茵媺日前在社交平台貼出一張與徐子珊的合照。(Instagram/@aimeechan)

雖然兩人同樣是港姐冠軍出身兼做過一線花旦,但其實她們的合作次數卻是屈指可數。在2011年重頭劇《法證先鋒III》裏面,徐子珊和陳茵媺便分別飾演高級督察「凌倩兒」和法證部技術員「蔣卓君」,沒有任何對手戲,而在2013播出的《仁心解碼II》中,徐子珊亦因為只屬客串演出的關係,與第三女主角陳茵媺亦未有演技上的交流。

