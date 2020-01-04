佘詩曼讚梁靖琪BB女「好Man」　契仔契女太多：封利是封到窮

現年44歲的「視后」佘詩曼於2016年成立個人工作室後，開始轉戰中國內地影視界，18年參與拍攝的《延禧攻略》更成為家傳戶曉的電視劇集而人氣急升。不過近兩年她似乎有減產跡象，放慢了生活節奏，不少粉絲也十分渴望她再登熒幕。今日（1月4日）她出席香港的美容品牌活動時，便透露有關下年度的工作安排。

佘詩曼今日心情勁靚。（陳志嵐攝）

佘詩曼最希望來年工作順利、開心︰「做到自己想做嘅事、拍多啲好嘅作品畀大家欣賞。今年我希望將工作重心放喺香港，又或者會兩邊走。電視劇都有機會拍嘅，不過我更希望可以拍到一部好嘅電影。」

佘詩曼表示，除夕當晚的派對主題是「功夫」，所以每個人都扮成大俠出席。（IG@the_joanne_chan）

提起日前梁靖琪（Toby）誕下一名女兒的喜訊，佘詩曼在訪問就大讚BB十分可愛。好說：「BB隻眼好大，同埋我覺得佢個BB個樣好Man（英氣），睇相嘅話，似Daddy多啲。我過兩日就會去探下佢，仲會買啲衫仔、鞋仔咁，嗰啲Minions衫同鞋都好得意。（咁多契仔契女，過年咪封好多利是？）係囉，就嚟過年，真係封（利是）都封都窮，但係開心嘅。」