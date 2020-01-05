楊潮凱監製微電影《被遺忘的勇氣》　擔正兼與老友張紋嘉拍激吻戲

無綫藝人楊潮凱除了是TVB的合約藝員，演出過《鐵探》、《棟仁的時光》等多套經典劇集外，電影方面的工作更是十分在行。畢業於城大創意媒體學院的他，更曾於2008年憑《Joy Joy Joy遊樂園》短片奪得第三屆台灣金甘蔗影展的「最佳男主角」，2018年更執導電影《喜歡妳是妳》。日前他在IG上開心分享，原來去年由他監製、做男主角兼編劇的微電影《被遺忘的勇氣》入圍了「 2019第九屆澳門國際微電影節（社會組）」。

楊潮凱在這套《被遺忘的勇氣》中，其實身兼監製、男主角、故意創作和唱歌4職。他說：「其實斬人同抱住BB嗰幕都係我嚟，所以可以話係6職！」（劇照 / 《被遺忘的勇氣》）

楊潮凱接受《香港01》訪問時表示，拍攝微電影《被遺忘的勇氣》時又開心又辛苦。他說：「因為嗰時拍緊劇，又要同導演傾個劇本，仲要搵演員朋友幫手，同時間兼顧好多嘢。今次女主角搵咗Crystal（張紋嘉），其實我同佢識咗十幾年㗎喇，之前拍咗個MV都係我做監製同男主角。今次就搞啲新意，拍個60年代嘅情懷。雖然個過程有啲痛苦，要喺4日內拍晒所有嘢，12月尾要交作品，但係我哋12月中先齊人開始拍。」

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造型十分有60年代色彩。

楊潮凱更表示，與這個團隊合作得相當愉快：「特別要多謝美指阿Mui，用個咁細Budget做到60年代情懷出嚟，直頭係『蔗渣價錢，燒鵝味道』，同埋片尾首歌都係度身訂做幫Crystal寫，亦都要多謝寫歌嘅中仔。成班人真係好熱血，真係好正！我好記得，套戲拍到第二日，我哋借咗餐廳去拍，由夜晚7點拍到第二日朝早10點，足足拍咗15個鐘，拍到間餐廳要開門做生意我哋先走，哈哈哈。」

楊潮凱的BB女粉墨登場。（Youtube截圖 / 《被遺忘的勇氣》）

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型男楊潮凱IG相：