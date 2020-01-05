【多圖】范冰冰新相造型負評如潮　下半身P圖P出事！

不少內地藝人在微博除了個人帳號外，也有工作室帳號為更新他們的近況。日前，范冰冰工作室上載她出席活動的照片，她穿上一身綠色套裝，搭著一件羽毛斗篷，非常高貴，而她的外表也是神采飛揚，狀態不錯。不過，這輯照片就引來網民留下大量劣評。

粉絲們對化妝師和造型師不滿。（微博圖片@范冰冰工作室）

網民們對造型師化妝師不滿，覺得妝容跟衣著完全不搭，留下海量負評︰「這妝發（髮）是什麼鬼啊？！和造型根本都不搭嘛」﹑「化妝師化這麼濃的眉毛，吃完飯是要去唱大戲嗎？」﹑「我建議妝發（髮）自行離職」等等，感嘆「為什麼姐姐生圖比精修圖好看，你們找找原因可以不？」除此以外，粉絲們也對修圖師不滿，特別是他們覺得官方把范冰冰的腿P得像假腳一樣，事關照片所看，腳的筆直和纖幼有一點不符合人體自然的形態，粉絲們都忍不住留言︰「這是人的腿嗎？這是專業化妝師畫的妝嗎？」﹑「圖二那個腿，修得也太假了吧，能不能適度」﹑「審美真的差，不看上半身以為是芭比娃娃的腿呢！」﹑「妝發（髮）、出圖效率、腿不要p得像假肢、可以表情多一點，笑一笑，不要每一張都撅嘴」等，總之留言一欄有不少對工作室的負評。

特別是這張相，粉絲覺得被P得像假腳。（微博圖片@范冰冰工作室）

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不過，也有粉絲大讚范冰冰美麗，表示︰「氣質（讚）這造型全憑臉和氣質撐，但我還是覺得挺好看的，氣場（讚）。」

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