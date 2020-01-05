【3日2夜】鄺潔楹伍樂怡豪遊馬爾代夫　魏韻芝又喊又叫到底咩事？

2020年第一集《3日2夜》，就由鄺潔楹（Judy）、魏韻芝（Joyce）和伍樂怡（Kelly）這個黃金組合主持，目的地還是潛水度假勝地的馬爾代夫，可想而知有高觀賞性。周六晚播出一集，就馬上介紹了當地超豪度假村小屋，水上泳池別墅加上海天一色的景觀，真是無敵！

魏韻芝個腹肌好搶鏡。（IG@joycengai）

俗話說：「三個女一個墟」，在節目中三位小花除了令人大飽眼福外，更完全令觀眾感受到環迴立體聲的效果，特別是節目尾聲一段，出海搵海豚時更睇到又叫又喊。話說她們當天下午就已經乘船出海，不過一個多小時後仍然未看見海豚，Kelly更錯將海龜認作海豚，被Judy笑是「憶豚成狂」，之後她們還一起祈禱希望能與海豚見面。入黑時，海豚終於不負眾望同大家Say Hello！她們更難掩興奮心情，瘋狂嘩嘩聲。第一次睇海豚的Joyce更激動到一邊喊一邊說：「主真係拎啲海豚出嚟。」旁邊的Kelly和Judy又一起喊起來。

原來因為睇到海豚，所以魏韻芝先咁激動。（電視截圖 / 《3日2夜》）

鄺潔楹、伍樂怡和魏韻芝​睇海豚睇到喊：

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睇「福利圖」：

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仲有：