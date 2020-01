馮盈盈早前宣布與醫生男友分手,嘆「相見好同住難」。(Instagram@crystalfyy)

馮盈盈12月底黯然宣布,與拍拖4年剛共赴同居嘅醫生男友Martin鍾文浩分手,宣佈分訊後首次公開露面時,更加喺訪問時激動落淚。好多人分手會選擇出走散散心,但盈盈就選擇留低堅強面對人生。

馮盈盈同Martin分手後接受訪問情緒激動。(陳志嵐攝)

最近正為新劇《逆天奇案》趕工嘅盈盈,抽空更新IG,貼出一張拖篋嘅相片:「如果我可以如Ana一樣,來一場說走就走的旅行...to somewhere far far away,to anywhere she likes,to run away from all the problems」但原來佢唔係出遊散心,更非常正能量咁話:「但現實是I chose to stay and fight for what I love(我選擇留低去爭取我所愛的。)stayinfight」

盈盈選擇堅強面對人生。(IG:@crystalfyy)