張慧儀憶愛兒動心臟手術情況：好似拍戲咁食唔安坐唔定

張慧儀張慧儀的愛兒張晃維（Hanson）患有先天性心臟病，過往曾接受手術以延續生命，日前佢為兒童心臟基金會拍攝短片，作為一名心童家長，張慧儀十分清楚心童家庭所面對嘅困難：「我好記得Hanson推入手術室那天，我好似拍戲咁，食唔安坐唔定，呢種感覺我記到今日。直到手術之後，佢喺深切治療病房，到慢慢穩定，成個過程我相信只有相同經歷的人才會明白這份心情。」

張慧儀日前為兒童心臟基金會拍攝網絡短片，盼公眾關注兒童心臟病。

自2013年開始，張慧儀已經成為兒童心臟基金會會員，多年來關注基金會發展，呼籲公眾關注心童發展及需要：「作為父母一定會感到非常忐忑，既清楚手術是「非做不可」，亦知道當中涉及風險。面對前路的不確定，如果得到基金會嘅資深家長同醫生團隊協助，相信都可以減輕心理上壓力，作為過來人，我都希望出一份力。」

張慧儀加入了兒童心臟基金會（基金會）執行委員會，呼籲大家支持基金會的工作，幫助先天性心臟病患兒童（心童）克服於康復過程中面對的困難。

因為自己曾接受基金會的服務，加上Hanson的經歷，令張慧儀明白到「同行者」的重要性：「我很感恩Hanson今日可以像手術前一樣健康，但過程中我看見有一些小朋友需要更漫長的康復過程，我在想是否上天給矛我的一個使命，讓我透過自身經歷，回饋給更多與我一同經歷相似情況的家庭。」