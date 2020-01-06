黃心穎直播睇金球獎　偏愛英國諧星竟話自己奇怪？

黃心穎（Jacqueline）去年4月爆「安心事件」後，走遠美國避風頭，不過於上月回港後，雖未有作公開活動，但在IG的更新就愈來愈頻密。第77屆金球獎於香港時間今晨在洛杉磯舉行，Jacqueline也有留意，在IG Story曬出觀看直播的截圖。當中有做主持的英國諧星力奇基維爾（Ricky Gervais）的截圖，並留言：「Is it weird to love this guys?（愛這個人很奇怪嗎？）」另外，她又貼出另一張影著知名主持人艾倫迪珍妮絲（Ellen DeGeneres）奪卡洛爾伯納特獎（Carol Burnett Award）的圖，又興奮寫上︰「Yas」，似乎為對方感到開心！

Jacqueline的重點落在主持人身上。（Instagram截圖@jacquelinebwong）

Jacqueline日前上載的照片中大騷腹肌線條。（Instagram@jacquelinebwong）

Jacqueline對上一次更新IG是幾日前一張疑似側臥在床上的照片，更寫道：「You have total control of your own fitness. What are you doing with it today?（你完全可以控制自己嘅健康，你今天為佢做咗咩）」又曾在除夕夜曬出一張在拉斯維加斯沙漠的獨照，不經意颿腹肌等。今次留意影壇盛事，又頻頻更新近況，難度是為復出鋪路？

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