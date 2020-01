黃心穎直播睇金球獎　偏愛英國諧星竟話自己奇怪？

黃心穎(Jacqueline)去年4月爆「安心事件」後,走遠美國避風頭,不過於上月回港後,雖未有作公開活動,但在IG的更新就愈來愈頻密。第77屆金球獎於香港時間今晨在洛杉磯舉行,Jacqueline也有留意,在IG Story曬出觀看直播的截圖。當中有做主持的英國諧星力奇基維爾(Ricky Gervais)的截圖,並留言:「Is it weird to love this guys?(愛這個人很奇怪嗎?)」另外,她又貼出另一張影著知名主持人艾倫迪珍妮絲(Ellen DeGeneres)奪卡洛爾伯納特獎(Carol Burnett Award)的圖,又興奮寫上︰「Yas」,似乎為對方感到開心!

Jacqueline的重點落在主持人身上。(Instagram截圖@jacquelinebwong)

Jacqueline日前上載的照片中大騷腹肌線條。(Instagram@jacquelinebwong)

Jacqueline對上一次更新IG是幾日前一張疑似側臥在床上的照片,更寫道:「You have total control of your own fitness. What are you doing with it today?(你完全可以控制自己嘅健康,你今天為佢做咗咩)」又曾在除夕夜曬出一張在拉斯維加斯沙漠的獨照,不經意颿腹肌等。今次留意影壇盛事,又頻頻更新近況,難度是為復出鋪路?

