【多圖】批高檔品牌波鞋似小丑鞋　吳彥祖︰設計師是發生什麼事？

現年45歲的吳彥祖（Daniel）憑著靚仔樣和出色演技一直是不少人心目中的男神，他不時在IG跟粉絲們分享生活上的事情，繼早前他在IG貼了兩張腹肌對比照後，周一（6日），他又貼出幾張波鞋相，打了一段文字，轟大牌的設計師。

Daniel對潮流也有研究。（微博圖片@吳彥祖）

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Daniel貼了兩張有幾對波鞋的照片，分別是Balenciaga和Chanel出的波鞋，並用英語寫上一段文字，內容大概講述︰「我作為一個前波鞋愛好者，我常常覺得高檔設計師的品牌從來沒有緊跟最新潮流動態。」其後大讚LV的波鞋設計師能夠展示自己的實力給其他品牌的設計師看。之後，他又指出︰「但近來的球鞋設計師是發生什麼事？好像所有設計師是被Sketchers（Skechers）開除了，然後再被其他時裝大牌重新聘用。」最後，他還說這些笨拙的﹑不高貴像小丑鞋應該要被踢走了！

Daniel的發文全文如上圖。（Instagram截圖@thatdanielwu）

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Daniel的一番話引來不少網民留言表示認同，有網民說︰「說的非常好，一點都不好看。真的不明白為什麼很多人覺得是名牌就買。」又有人說︰「終於有人把我的心聲說出來！」連出名是潮流達人的余文樂也留了三個大笑的表情符號，不知道是什麼意思呢？'

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