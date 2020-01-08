【專訪．有片】姜皓文首拍TVB劇即入圍　信心爆棚發夢都想攞視帝

「有信心到我連發夢都覺得攞咗（視帝），有一次真係，咦！真係畀我㗎？你真係畀我，我要㗎！同埋有一次發夢係開《鐵探》續集，同監製蘇萬聰開緊會。」亞視出身的姜皓文（黑仔）今年首次參演TVB警匪懸疑劇《鐵探》，就憑飾演臥底Bingo一角再度人氣急升，更於《萬千星輝頒獎典禮2019》叫雙飛，入圍角逐視帝以及「最受歡迎電視男角色」。

黑仔的實力毋庸置疑，難怪咁有信心。（梁碧玲攝）

認同電視劇入屋威力 正洽談TVB新劇

黑仔自2009年離開亞視後專注於電影發展，憑出色的演技成為港產片的中流砥柱。難得重回公仔箱，黑仔直認重新體驗到電視劇的威力：「電視劇真係入屋好多，日日喺屋企煲住，就算你唔望住部電視機，炒緊餸都聽到Bingo同垶Sir（袁偉豪飾）廝殺緊，真係好入屋。同埋你有電視劇嗰一期，個期人氣真係急升好多。（垶Sir會唔會係你最大對手？）每一個有份提名嘅都係我個對手，每一個可以俾觀眾投咗出嚟或者俾評審攞咗出嚟，呢20位嘅候選人都有資格攞呢個視帝。」黑仔又透露將會與TVB繼續合作，目前正洽談兩部新劇。

黑仔與盧宛茵在劇中的母子情，感動萬千觀眾！（劇照）

觀眾期待有Bingo前傳 黑仔爆料：原本Bingo唔使死

《鐵探》收視口碑相當強勁，全劇平均收視29點，成為本年度最高收視的劇集。不少網民更期待有Bingo前傳或電影版出現，但黑仔卻透露原本不是接演Bingo一角：「我哋拍拍吓先設計佢死，本來個角色係唔使死。同埋好峰迴路轉，我之前接個角色唔係Bingo，之後大家坐埋再傾，傾傾吓先有個Bingo出嚟，本身我唔係做呢個角色。傾嘅時候都冇設計過佢會死，之後個故事行到想畀觀眾一個衝擊，先不如死喇，效果都幾好。（TVB畀咗好大空間你發揮？）其實同亞視都差唔多，個模式幾乎都一樣，都係咁辛苦，但今次TVB畀我發揮程度的確大好多。」

不少觀眾大讚劇集有戲味！（劇照）

點撃下圖重溫Bingo一角！

+ 4 + 3 + 2

視《金宵大廈》成最大對手 黑仔：好睇到不得了！

最意想不到，大忙人黑仔竟然亦有追早前播出的《金宵大廈》：「《金宵大廈》雖然好多人覺得佢係細劇，但我鍾意。而且李施嬅不得了，好睇到不得了，佢同山聰真係……個劇本真係直情係寫畀李施嬅咁，好好睇。貓妖出現嗰幾集，𡃁妹（李綺雯）都做得好，Gloria（鄧佩儀）變咗隻公仔都做得好。（真係集集都有追？）唔係，我見到邊幾集好，我會睇落去。所以，山聰同施嬅今年都有機會。」至於被問到會否視《金宵大廈》成今年最大對手，黑仔稱：「每一部有份入圍都係對手，真係都唔會點輸，好多劇都好有水準。當然係唔會獨大，有啲咁有份量嘅劇同你一齊競爭你會好開心，邊個贏都好。（你介唔介意接小品劇？）我自己好鍾意小品劇，鍾意小品、小人物、小角色……我都好鍾意，嚟緊好似有。」

估唔到連黑仔都有追！（劇照）

惠英紅感嘆為TVB拍劇冇成就 黑仔坦言：而家我都係

惠英紅早前接受媒體訪問時，感嘆自己於無綫多年但毫無成就，比較傷自尊，黑仔坦言明白紅姐的感受：「到而家我都係，覺得好多嘢發生咗，但都仲未有一個好實質嘅嘢。同埋我係明白嘅，我知道係唔會有（成就）。即係每一樣嘢會有更好嘅出現，你不會停留喺度，哇！我成就喇，搞掂喇，上岸喇，我覺得係冇㗎。每次比一次更精彩，即係你想再有多啲，唔會有咗個成就喺度就句號。」

黑仔表示深深明白冇成就的感覺！（梁碧玲攝）

望電視業不分幫派 認實踐不易：香港會有呢日出現

另外，對於林文龍出任亞視副總裁一職，明言娛樂圈應該團結以及百花齊放，所以絕對會幫TVB宣傳自己有份演出的劇集，黑仔對此亦表示認同：「我覺得邊間電視台、邊間公司、邊個媒體搵我，我都有興趣做，只要個劇本啱我，我就會向嗰度出發，我唔會考慮係咩媒體。（想電視業更加興旺？）電視業興旺最好喇，大家唔好分邊門邊派，我覺得淨係香港係咁，你睇好多地方都百花齊放，大家咩地方都去得，咁先會畀觀眾多啲選擇，觀眾最開心睇到就係唔分你我，唔分幫派。（呢件事難唔難？）難，暫時係會難。因為佢哋可能接受唔到，但我有信心香港會有呢日出現。」

望電視業百花齊放！（梁碧玲攝）