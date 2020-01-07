內地知名女星飛機上腳踩前座椅背惹負評　兩次道歉難平公憤

藝人有時在公眾場合也要注意自己的言行，事關在周二（7日），「梅婷腳踩飛機顯示屏」登上了微博的熱搜榜。原來有網民拍到內地女星梅婷搭飛機時，跟同行的齊齊把腳放在螢幕，有違公德。

現年44歲的梅婷因主演《不要和陌生人說話》中女主角梅湘南而被觀眾廣為認識。（微博圖片@梅婷）

有網民貼出一組在4日偶遇明星的照片，但卻寫道︰「服了，現在女明星素質都這麼低嗎……」然後更標記了女星梅婷。網民分別貼出三張相，第一張是疑似梅婷及同行的人登機時的情況，正在找自己的位置。第二張是她坐在位置上的側面照，可以看到她的半邊臉。最後的一張相就最惹人爭議，因為她和同行的人把腳撐在前面座位的椅背上。此組照片被迅速瘋傳，及引起討論。

有網民影下梅婷把腳舉得高高的放在前方座位後。（微博圖片）

梅婷本人於凌晨三點在微博默認事件並表示歉意：「是啊，坐沒坐像，我這樣很不文明，也非常不應該，我檢討自己的行為，也感謝謝大家的提醒，以後一定注意，給大家道個歉。」不過後來又把發文刪除，其後再次道歉，寫道︰「對不起！首先和大家道個歉，謝謝大家的監督和提醒，作為一個公眾人物，我為我自己的行為感到十分的愧疚和自責，以後我一定會加倍注意自己的言行舉止。 ​​​​」網民們反應各異，有人就不太接受，留言寫︰「沒被拍到，你會道歉？！」、「素質真低！」和「失望……這也許就是明星的另一面」等，也有人覺得她已道歉了就沒事，說︰「沒事，知錯能改就好」、「知錯能改，善莫大焉」。

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