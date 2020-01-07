【丫鬟大聯盟】劉思希色誘謝東閔　出動「鹹豬手」：成個人擒落去

TVB古裝喜劇《丫鬟大聯盟》正在熱播，劇中除了由月盈（黃心穎飾）、月皎（湯洛雯飾）、桐香（陳婉婷飾）、五常（張美妮飾）、珍珠（何艷娟飾）、美彩（周梓盈飾）、麗水（陳靖雲飾）組成的丫鬟聯盟成為看點之外，飾演霍家大小姐霍燕貞的劉思希（Lisa）亦備受關注。在昨晚（6日）播出的一集中，Lisa更頻頻出招色誘謝東閔，掀起網民熱烈討論！

劉思希（Lisa）在劇中飾演霍家大小姐霍燕貞，心儀傅有為（謝東閔飾）。IG@lisalauseehei）

燕貞打扮性感，精心佈局去色誘老師傅有為。（YouTube影片截圖）

劇情講到燕貞（劉思希飾）打扮性感，不但阻止月皎（湯洛雯飾）跟去西廂，更精心佈局去色誘老師傅有為（謝東閔飾）。燕貞多次出「鹹豬手」狂摸有為的胸肌，更主動除下外套性感示人，甚至大聲講道：「你想非禮就盡情非禮我啦！」燕貞還坐上對方的大髀，壓住對方餵食提子，幸好月皎及時趕到，救回心上人！

燕貞不斷出招色誘有為！（YouTube影片截圖）

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其實今次是Lisa首次演古裝劇，而且劇中角色十分放蕩，她在接受《香港01》訪問時坦言演繹有難度：「監製要求樂而不淫，但個搞笑位好難拿捏，因為如果你做得太過就會好放蕩、好乞人憎，但如果就住做就會唔好笑，做唔到個效果。今次應該係我拍劇以嚟最放嘅一次，我平時拍好多千金小姐、乖乖女嘅角色，呢套真係又放蕩、又衰格、又鹹濕，我完全乜都冇諗去到好盡。」

Lisa表示今次是拍劇以來最放的一次。（YouTube影片截圖）

Lisa在劇中不斷色誘拍檔謝東閔，不少網民都大讚她演繹得相當風趣，大獲好評，她透露其實在拍的時候是自己主動加戲：「劇本冇寫到咁露骨嘅，好在我同東閔都好玩得，真係有啲化學作用，所以拍嘅時候大家有好多點子，加咗好多情節落去。譬如餵提子嘅時候我成個人擒落東閔度，又叫佢盡情非禮我，又揸波龍抓手，呢啲都係嗰陣時Jam出嚟。有一場講我兩隻手搭住佢個胸，我哋排嘅時候我話『喂，我真係咁樣㗎喇，揸波龍抓手㗎喇』，佢話『你咪嚟囉』，所以拍嘅過程其實係好自然、好舒服嘅。好彩最後導演話搞笑，唔會太過Sexy或者淫蕩，所以過咗。」

原來「揸波龍抓手」同呢句對白都係Lisa自己加戲！（YouTube影片截圖）

Lisa自爆主動加戲：

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Lisa為了拍劇豁出去，但原來之後有更大膽的戲份：「我遲啲仲會有啲好Sexy嘅場面，劇入面其實我唔單止色誘謝東閔，我仲有色誘其他人。所以我又會有出浴戲、着肚兜戲，好多好性感嘅場面。其實我私底下係好幽默風趣嘅，所以我好開心今次有呢個角色畀觀眾見到我呢一面，希望以後可以拍多啲喜劇啦。」

Lisa近年憑着《愛．回家之開心速遞》中「洋洋」一角成功入屋，深受觀眾喜愛。（IG@lisalauseehei）