【這樣唱好美】許靖韻成人氣票王　巨型廣告板登陸內地21個城市

許靖韻（Angela）參與內地綜藝節目《這樣唱好美》，繼早前與歌后蔡琴合唱《讀你》大獲好評，佢喺最後一集總決賽節目中，與樂壇前輩陳明合唱《寂寞讓我如此美麗》。被稱為「柔情歌后」嘅陳明，自爆係節目忠實粉絲，更表示聽過晒Angela喺節目中唱過嘅所有歌，大讚音色清亮留下深刻印象。

許靖韻先後參加多個內地歌唱比賽，人氣直線上升。

節目更設有網上人氣比心投票，四期投票中，Angela於首兩期均成為票王，其超大型廣告板隨即登陸於十個大城市商業大廈外牆，雖然第三期投票稍為落後，但最後一期Angela再次獲得第一名，「三冠王」成績令佢成為最終「人氣票王」，巨型廣告板可以一次過登陸北京、上海、深圳、廣州、杭州、南京、重慶、長沙、成都、天津、石家莊、濟南、青島、西安、寧波、合肥、武漢、鄭州、青島、南寧及蘇州二十一個城市宣傳。

Angela最終成為人氣票王﹗

對於成為「終極人氣票王」，Angela表示既興奮又感恩：「真係好多謝好多謝投我票、支持我、喜歡我嘅朋友，冇諗過會成為票王，你哋嘅支持係我繼續努力做好音樂嘅動力。」她更笑說：「可以嘅話，希望可以去晒咁多個城市同『自己』合照，哈哈。」