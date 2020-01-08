為澳洲山火祈福遭炮轟　陳柏宇太太符曉薇還擊：原來祈禱都分顏色

澳洲山火自去年9月爆發後，肆虐4個月至今仍未受到控制，引起全球各界人士高度關注，國內外藝人都紛紛為此祈禱，呼籲大眾伸出援手。不過，日前陳柏宇（Jason）太太符曉薇（Leanne）的Post卻遭到網友炮轟。

Leanne在IG貼出幾乎被山火吞噬的澳洲，希望大家一齊祈禱澳洲落雨，救助每一個生命，不料卻引來網友大鬧，認為她不關心香港社會，在與網友幾番爭論之後，Leanne最終刪除Post，但仍然表達出自己的憤怒：「估唔到一個咁簡單嘅post，都會有人諗你做得唔好，原來你做過啲乜要list出嚟，人哋先覺得你啱，原來祈禱都分顏色。」

Leanne最終刪除了呼籲大家為澳洲祈禱的貼文。（Instagram@leannefu）

同時，Leanne還在IG Story中貼出幾段文字，披露心聲：「如果行善被質疑，會冷漠別人的行善之心，愛心變寒心，打擊別人行善的勇氣，甚至打消其行善的念頭，使需要幫助的人『孤苦心中冷，空餘一聲歎』。」同時，她還指出：「質疑行善動機，不如反省自己。作為質疑者，不能只知道目光向外，而不知道目光向內；要懂得審視自己的內心……行善的動機是否純粹不重要，為行善增添動力才重要。」

Leanne IG Story全文。（Instagram@leannefu）