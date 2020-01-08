ViuTV清談節目時段《晚吹》並非得個「吹」字，特別是逢星期三晚11點半播出的《空肚講宵夜》，集集都令觀眾睇到肚餓，第五集出現的超邪惡「薯片雞髀」更在網上掀起討論熱潮，吸引網民紛紛親身實測，不少人試完即大讚薯片、雞髀兩者味道出奇地夾，口感似足食炸雞。如果各位觀眾仍然覺得未夠喉，不妨睇睇上面的短片，三位節目主持梁祖堯、陳俞希、蔡瀚億（BabyJohn）各自介紹他們心目中的「No.1宵夜食店」，其中一間更是隱世到從來沒有人知道店舖的確實位置，極度神秘。 攝影、短片：梁碧玲 剪接：吳宇峰 服裝提供：snidel（陳俞希） 鞋履提供：eccohk（陳俞希）

《空肚講宵夜》三位主持梁祖堯、陳俞希、蔡瀚億（BabyJohn）日前接受《香港01》訪問，向讀者推介他們的宵夜私心精選。

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即興創作驚世小食

除了「薯片雞髀」，節目中亦出現了不少神奇Mix and match，例如芝士撈出來的「邪惡腸粉」，而絕大部份都是由梁祖堯想出來。訪問當日，三位主持在錄影廠拍攝「茶餐廳」、「西式甜品」的一集，梁祖堯事前便帶了BabyJohn採購拍攝所需材料，當中更有不少即興元素：「『茶餐廳』嗰集我整西多士，但西多士逢茶餐廳都有，又有咩咁特別？所以買嘢時就問BabyJohn鍾意食咩，佢話鍾意食Nutella榛子朱古力醬，咁就買咗呢個，茶餐廳冇得食呢種西多士，因為罌嘢貴。」而BabyJohn亦受其感染，在「西式甜品」中一集初上陣整自創抹茶甜品：「唔需要經過烹調，因為我開親火嘅出事率都好高！」

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寧願污糟唔要難食

談起他們在「便利店」一集中，親試網友推介的便利店十大食物，更一邊食一邊鬧，BabyJohn即笑謂：「嘩，嗰個『甜夢忌廉』，我明點解佢話日本直送呀，因為連日本人都唔想食！（你寧願食呢啲定食食下見到閃電毛？）我寧願見到『閃電毛』呀！」陳俞希亦指污糟少少也不要緊，最緊要好食、有氣氛：「年初一至年初三我係會特登去推車仔夜市，深水埗區嗰啲，雖然有啲檔係伏，食完覺得一般，但就係想要返呢個感覺，好似以前屋邨夜市嘅感覺。」

對於陳俞希來說，宵夜絕對是不可或缺：「之前拍劇好大壓力，跟住放工就覺得唔得，一定要去旺角掃街，食炸大腸，食完就覺得舒服好多。」

BabyJohn直言臭豆腐這種小食在香港已經瀕臨絕種：「而家喺街聞到好臭，就會追住陣味去搵，有得食就好去食。下一代真係未必知道臭豆腐係咩味。」

保護地道小食大家有責

提到宵夜選擇種類愈來愈窄，車仔檔更是買少見少，不少地道小食亦是瀕臨消失，梁祖堯坦言大家都有責任：「大家真係唔好要啲嘢消失先識珍惜，聞到佢就嚟會冇就要好好保護佢。香港人嘅習慣係咁，啲嘢一消失，就最後三日一窩蜂去排隊。」陳俞希聞言後亦提出另一個問題：「有時係覺得呢個檔口好食，成日排隊去買，後期愈來愈多人食，就有人摟老闆去第二區開分店，但一開分店就硬係唔同咗味道，其他人食覺得唔係嗰回事，就唔再去間嘢。」他們都認為香港人要好好守護現有的店舖，也會身體力行向他人推薦心目中的「良心小店」，梁祖堯說：「有時唔係淨係食個味，係食個氛圍、情懷。」