【矚目配角】袁潔儀三度流產怕成負累：最好係佢搵多個二奶喇！

世界上原來真的有那麼一種人，處處為別人着想，處處包容別人。亞姐出身的袁潔儀是當年亞視力捧的新人，對比起同屆的冠軍翁虹和亞軍萬綺雯更率先跑出有劇拍以及主持兒童節目，深受家庭觀眾歡迎。直到2002年，潔儀姐姐疑得罪亞視高層不獲續約，之後接二連三經歷失業、三度流產、好友自殺身亡......受盡打撃的潔儀姐姐繼續坦然面對一切，在人生做好自己每一個角色。

潔儀姐姐是圈中出名的「義氣仔女」！（陳順禎攝）

「直到佢自殺死嗰刻，我都諗起鬧我嗰人，我一路咁多年以來都冇放低過……點解你要鬧到「肥豹」有情緒病？」潔儀姐姐與鍾慧寧（肥豹）合作《今日睇真D》而成為好友，當得知對方疑受情緒病困擾於2014年在寓所墮樓身亡，事隔多年潔儀姐姐始終心結難解：「當時成個大環境都唔好，公司要裁員。我哋啲人工都減到好低，於是乎經理人就放返我哋出去自己接活動做嘢，彌補返人工嘅不足。」

面對好友去世，潔儀姐姐直認心結難解。（YouTube截圖）

肥豹當年是觀眾的開心果！（網上圖片）

被亞視高層「照肺」 爆成肥豹情緒問題根源

但潔儀姐姐與肥豹在外面密密接Job一事，卻遭到當時亞視高層不滿：「高層有啲微言，喺度鬧鬧鬧，話你哋其實都係亞視出緊糧畀你哋，如果亞視有啲乜嘢都要第一時間以亞視為先……叫我哋返嚟就好似有少少『照肺』，一路係咁鬧鬧鬧……之後真係收到亞視唔同我續約，肥豹都係一樣結果……由嗰次開始肥豹就情緒有問題。呢個心結，直到佢自殺死嗰刻，我都諗起鬧我嗰人，我一路咁多年以來都冇放低過。」

她透露自己曾埋怨這位亞視高層多年！（陳順禎攝）

感激被罵醒轉返內地搵食：比一般中學畢業搵得仲多！

不獲亞視續約，潔儀姐姐開始到內地四出登台「搵食」。直到去年，她在TVB劇集《逆緣》的慶功宴上，聽到編審的一席話後，埋藏多年的心結終於被解開：「其實『逆緣』的意思即係，雖然緣分和你有很大的偏差，但偏差中可以帶到一個好好嘅訊息畀你。跟住我就諗，係喎，雖然佢好似不停咁鬧鬧鬧……個方式令人好難接受。但如果冇佢咁鬧法，我唔會咁大膽，國內一啲好偏遠嘅地方我都照去，我目的係咩呀？我就係為搵錢咋嘛，比一般中學畢業搵得仲多添，咁你仲想點呢？自此之後，因為《逆緣》，我就放低咗，我就唔會再憎恨呢個人，反而我仲會好多謝佢。」

當年隻身返內地四出登台，相當厲害！（陳順禎攝）

她不時回港與舊同事聚會！（楊玉梅微博照片）

寶珮如當年車禍，潔儀姐姐亦一直不離不棄！（楊玉梅微博照片）

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三度流產有陰影 怕成負累望老公包二奶

在內地登台期間，潔儀姐姐在機緣巧合下邂逅做武警的老公，二人原本以為雙喜臨門，怎料在排期結婚期間發現BB沒有心跳，要自然流產，前後三度懷孕，惟都未能保住胎兒，受盡打撃。由於怕自己成為老公的負累，潔儀姐姐萌生一個奇怪的想法：「以前古代嗰啲人都係三妻四妾，我老公多一個都好呀！因為我老公比我年紀細，成日驚我一老會帶畀佢一啲負累。所以成日喺度諗……佢係應該係有小朋友，如果係佢自己小朋友仲好，但我又唔想左搞右搞，搞完之後又得個吉，最好就係佢搵多個二奶喇，好多人話我呢個諗法好奇怪，其實最實際，又唔使晒錢！」最終這一想法，遭到潔儀姐姐老公反對，二人目前計劃再次接受人工受孕，希望不久將來會有好消息帶給大家。

潔儀姐姐總是先顧別人感受！（陳順禎攝）