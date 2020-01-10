何潤東不惜「賣老婆」預告棄爆肌男神形象變肥佬？　只為追一個夢

男神何潤東2018年憑TVBS《翻牆的記憶》奪下金鐘最佳導演獎，徹底燃燒他的導演夢，日前他宣布2020年將自編自導十集新劇《誰在你身邊》，他透露是一部現實情感的黑暗懸疑劇，將集資7千萬台幣開拍。為此他更賣掉對男人而言是「第二老婆」的三輛愛車！何潤東表示這個故事的靈感來自於他的婚姻生活：「婚姻生活很幸福，比想像中好，但有很多小細節會放進戲中」他也表示未來十個月不拍戲，所以剃了平頭、放棄身材「準備發福」，盡情做個不一樣的何潤東。

何潤東大學修讀美術系，對鏡頭和美學有自己的概念，當時就埋下想當導演的念頭。第一部電視劇《翻牆的記憶》雖然強調校園霸凌，但也讓外界知道他當導演的實力。有內地片商拿超過1.5億人民幣的資金請他做導演，但他更想創作一部屬於小而美、用細緻鏡頭來代表他想法的電視劇，所以選擇先在台灣開始。

這幾個月何潤東埋首編寫劇本，一有想法就用手機紀錄下來，常寫到半夜兩點甚至早上五點又爬起來寫個不停，看在老婆Peggy和經紀人秀伶眼中十分心痛，但他卻樂在其中，自爆賣掉三部千萬台幣的名車，只為了一圓自己的導演和編劇夢。

新戲中有不少何潤東自己婚姻的影子，他說曾在幾年前接了一部不好的戲，當時別人的一句關心都成為他的壓力，所以新戲中會有個角色，講述男主角因為欠下一屁股債需要賣樓、賣車，再加上自己沒一技之長所以逐漸產生自卑心態，這種自卑會像雪球一樣的越滾越大，直到完全失控、就像被惡魔吞噬一樣。一個被現實社會輾壓、被自卑所困住的男人最後會對於這個社會和他身邊的女人孩子有什麼反彈？

故事中的另一對夫妻則看似一切都美好，老公很會賺錢，因為老公太完美，老婆卻是在很不堪的環境中成長，造成她時刻都缺乏安全感，對婚姻的不安逐漸轉變成控制慾，使這段婚姻關係窒息得喘不過氣，而這種虐待式的感情束縛，最終又會走上什麼結局？愛，像火一樣可以帶來溫暖、但也有可能帶來毀滅，何潤東希望用一部高規格的電視影集，帶領觀眾深入人性和探討社會的灰暗面。

何潤東和內地經紀公司簽好演員約，但也告知對方要給他十個月時間不拍戲，讓他先專心做幕後，所以他拍心口保證：「這部戲甚麼演員都有，就是看不到何潤東。」過去何潤東練成肌肉男，也因為當導演將全面失守，他說：「以前為了當演員才拼命健身，自己不是那麼愛，現在既然做了幕後，就不必在乎外在，可能之後大家會看到胖胖的何潤東，我這兩個月也開始煮飯洗衣服，說不定以後可以在網路上買到我做的年菜。」

何潤東過往一直以大隻健康靚仔形象著稱：

與老婆Peggy結婚邁入三年多，何潤東至今還沒生子的好消息，他說父母由催促到放棄，不過覺得自己相當幸福和幸運，因為可以無後顧之憂地做自己想做的事業。剛結婚時也會擔心，因為婚前看到、也聽到很多人婚後的各種問題。不過直到今天，反而覺得一切遠比預想的更加好。何潤東笑說自己被老婆當成「狗兒子」在教育，而他樂在其中。

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