【大明風華】明仁宗朱高熾太好人險失王座　在位十個月照獲高評價

由湯唯、朱亞文主演的明朝劇《大明風華》播出過半，隨着朱棣（王學圻飾）的離世，病懨懨的太子朱高熾（梁冠華飾）終於即位，竟在短短幾個月就駕崩了，實在令人惋惜。

雖然做皇帝的時間不多，但相信有追看劇集的觀眾都能感受到朱高熾大智若愚，宅心仁厚，甚至最後寬容到令人覺得他有些「懦弱」。其實歷史上的明仁宗朱高熾僅僅在位10個月，不過歷史評價卻頗高，這都是因為他的「仁」。

有趣的朱家五子眨眼已經有兩個離開，令觀眾大感不捨。（微博@大明風華）

自幼飽讀詩書深受祖父喜愛

朱高熾從小接受良好的教育，刻苦研讀儒學和文學經典，性情非常寬厚沉穩，富有仁愛之心，因此深受祖父明太祖朱元璋喜愛和賞識，但卻不受父親朱棣待見。朱高熾身體弱，又喜歡在屋內讀書，所以20幾歲就已經大腹便便，相對於其他英姿勃發、精於騎射的兄弟來說，朱高熾體態臃腫，腿腳不便，行路一瘸一拐，即使有左右兩人攙扶着走路，他依然會氣喘吁吁，狼狽不堪，朱棣很是氣憤。

有指朱高熾真人比畫像更肥。（Wikipedia）

生性仁厚 卻險被廢除太子之位

在朱棣登上皇位之後，一直想換繼承人，在愈發厭惡朱高熾之時，愈來愈寵愛二兒子朱高煦，兩人雖是同父同母，但朱高煦生性兇悍，善於騎射，在所有兄弟中，與父親朱棣最似，而且當初「靖難之役」時，朱高煦曾多次冒死保護父親，可謂戰功赫赫。但朱高熾身為嫡長子，深受大臣們擁護，而且太子妃張氏賢良淑德，有「一國之后」的風範，加之兩人的長子朱瞻基聰明伶俐，文武雙全，是朱棣最喜歡的孫子，也是他認為最合理的皇位繼承人，於是為了把皇位交到孫子朱瞻基手中，朱棣最終打消了廢太子的念頭。

因為太子妃張氏與朱瞻基的緣故，朱棣逐漸打消另立繼承人的想法。（微博@大明風華）

在位期間勤政愛民 為仁宣之治打下基礎

朱棣在即位之後，很多時間都花在北征上，由朱高熾負責監國，他將朝中政務打理得井井有條。而朱高熾在位期間，為政開明，赦免了靖難之役中死難諸臣的家屬，平反了很多冤獄，使很多人得以自由，同時還廢除了很多苛政；在軍事上，休整武備，停止了永樂時期的大規模用兵，讓天下百姓得以休息。總而言之，朱高熾處處以仁君的標準來要求自己，修明綱紀，愛民如子，不斷下令減免賦稅，對於受災的地區無償賑災等，為「仁宣之治」打下基礎。

朱高熾無論監國期間抑或即位後都將朝中大小事務打理得井井有條。（微博@大明風華）

深知不受朱棣待見 入住御花園欽安殿

然而，知道父親對自己的不喜，朱高熾在登基後沒有入住父親住過的乾清宮，但身為一國之君，朱高熾只可以選擇位於中軸線上的宮殿，這樣除了交泰殿和坤寧宮之位，就只有御花園的欽安殿。在搬入去短短十個月後，朱高熾便病逝了，實在有些無奈。但無論他在做太子抑或皇帝時，都將「仁」體現得淋漓盡致，因此後人對他的評價甚高。